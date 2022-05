Tennis

Roland Garros, Lorenzo Musetti pizzica la riga: controbreak e set riaperto

Spettacolare scambio che riapre il quarto set: sulla palla break, Musetti trova un lungolinea profondo in proprio favore e prende la riga di un'unghia. Il greco non ci arriva, chiede la verifica, ma lapalla è dentro anche per il giudice di sedia e arriva il controbreak.

00:00:57, un' ora fa