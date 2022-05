Tennis

Roland Garros - Lungolinea di dritto, poi di rovescio: Varillas stordisce Auger-Aliassime

Partita difficile per Felix Auger-Aliassime: Juan Pablo Varillas tira fuori giocate di pregio come queste due e non lascia margine al canadese, completamente in balia del suo gioco.

00:01:28, 38 minuti fa