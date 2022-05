Tennis

Roland Garros - Martina Trevisan: “Lottando s’impara. Sarà una grande semifinale”

Roland Garros 2022 - Martina Trevisan parla del suo match di quarti di finale contro Leylah Fernandez e si proietta verso la prossima impresa: “Una vittoria così mi aiuterà ad affrontare Cori Gauff in semifinale: l’ho battuta due anni fa, ma ora è tutto diverso sia per lei che per me”.

00:01:24, 11 minuti fa