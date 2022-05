Tennis

Roland Garros, Martina Trevisan ringrazia il suo fan più accanito: "Sei il numero uuuuno!"

Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros 2022: la tennista italiana fa una partita tutta all'attacco e batte al terzo set Leylah Fernandez. E dopo la partita c'è tempo anche per una dedica speciale per chi fa sempre il tifo per lei.

00:00:26, un' ora fa