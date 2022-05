Tennis

Roland Garros - Martina Trevisan sfida Leylah Fernandez: "Mi godo il momento"

ROLAND GARROS - Nel primo match di giornata (alle 12:00 sul Court Philippe-Chatrier) Trevisan sfiderà Leylah Fernandez. Per arrivare fino a qui l’italiana ha sconfitto in sequenza la britannica Harriet Dart, la polacca Magda Linette, l’australiana Daria Saville e, come ultima, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

00:01:02, 40 minuti fa