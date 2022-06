Un pezzetto di storia, Martina Trevisan, l’ha già scritta. La semifinale del Roland Garros contro Coco Gauff ha spedito la tennista toscana dentro i libri del tennis italiano. Prima di lei solo 7 tenniste azzurre si erano spinte così in là nel singolare femminile di un torneo dello slam. Giovedì, contro Coco Gauff, Trevisan proverà il passettino in più: eguagliare la generazione d’oro di Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci, uniche azzurre della storia a giocare – e in due casi a vincere – una finale slam.

Davanti un’avversaria giovane, tosta, affamata, insidiosa. Una tennista in fiducia. Un ostacolo, sulla carta, piuttosto complicato. Sì perché nel semplice approccio alla partita, Coco Gauff è la favorita dei bookmakers. E qui dentro c’è sempre una ragione. Poco credono i signori delle quote al precedente qui, giocato proprio due anni fa. In una Parigi autunnale e umida, al secondo turno, Martina Trevisan iniziò a farsi conoscere al mondo trovando da sfavorita il successo per 4-6, 6-2, 7-5. La Gauff aveva solo 16 anni. E nel frattempo, di strada, ne ha fatta.

Punti di forza della Gauff

Due anni d’esperienza in più, un telaio da fuoriserie per capacità di recupero e fase atletica. Perché se è vero che il tennis è prima di tutto talento, a questi livelli ciò si misura anche dalle possibilità fisiche. E da questo punto di vista in poche sul circuito hanno le caratteristiche e la precocità di Gauff, che già 14enne si presentava allo US Open come una sorta di predestinata. Un ruolo che è stato anche pesante nella gestione della sua crescita, ma che ha restituito oggi una Gauff molto solida anche dal punto di vista mentale. In questo torneo ha mostrato una brillantezza impressionante. Arriva alla semifinale senza aver perso un set e con la consapevolezza di aver migliorato quanto fatto vedere già un anno fa sulla terra rossa, quando vinse il primo titolo al WTA di Parma, quando fece semifinale agli Internazionali d’Italia e quando ottenne proprio a Parigi il miglior risultato slam della carriera: i quarti di finale contro Krejcikova, poi vincitrice del torneo. Gauff giocherà insomma il solito match generoso e brillante; e per la Trevisan il principale problema sarà nell’ottenere un punto facilmente, come dimostrato nelle partite dell’americana anche da giocatrici molto potenti come Kanepi e Stephens.

Le speranze della Trevisan

Di contro, le speranze della Trevisan, devono insinuarsi soprattutto su un piano tattico che deve svilupparsi su due fronti: tanta pazienza nella costruzione del punto e il cambio di traiettorie nello sviluppo di questa trama. In particolare con il dritto mancino. Alzare la palla con il dritto lavorato per poi provare ad abbassarla rapidamente con un rovescio più piatto. Il punto forte della Gauff è nel rovescio lungolinea, situazione da cui dovrà cercare di mettersi al riparto. Un’altra chiave tattica è poi nel servizio dell’avversaria: incisivo, ma non sempre costante. Specialmente sotto pressione. Nel primo turno, contro Rebecca Marino, Gauff aveva mostrato quei classici problemi che si possono avere nella partita d’esordio, quando pressioni e tensione possono fare brutti scherzi. Gauff con la seconda in queste situazioni è spesso incline ai doppi falli – con Marino ne fece addirittura 5 in un game. Da capire dunque se nella semifinale, occasione della vita anche per lei, questo scherzetto dovesse ripresentarsi.

Gauff molto favorita, ma Martina non parte battuta

Sul resto, la Gauff, è in sostanza una giocatrice superiore alla Trevisan, ma non per questo il match è già scritto. Anzi. Martina avrà la chance di giocarsela con il consueto atteggiamento della sua seconda, meravigliosa, parte di carriera: sorriso sulle labbra e felicità per quello che già si è costruita. Come da lei stessa raccontato già nel match dei quarti: "Mi sono guardata intorno ed ero sul campo più importante del mondo. Sentivo tensione ed ero nervosa, la percepivo nel mio braccio. Perché in fondo è normale sentire la tensione quando ti giochi una semifinale slam e sei a match point. Ma al tempo stesso ero comunque felice. Così ho semplicemente accettato la situazione, ho accettato di essere nervosa. Penso sia la corsa più importante che ho fatto oggi”. Sarà così anche giovedì. Forza Martina, con lo stesso spirito.

