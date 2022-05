ufficializza la sua assenza al Roland Garros. Il tennista romano è ancora convalescente dopo L'obiettivo, scrive Matteo, è tornare in tempo per la stagione sull'erba. Assieme al messaggio, Berrettini ha pubblicato anche un video in campo, a immortalare i progressi delle ultime settimane. Anche Jannik Sinner ha battagliato, nelle ultime settimane, con Con un messaggio sul suo profilo Instagram Matteo Berrettini. Il tennista romano è ancora convalescente dopo l'infortunio alla mano destra , e il processo di recupero sta andando a gonfie vele. Tuttavia affrontare una competizione intensa, tarata sui 5 set, come quella del torneo parigino, è ancora missione proibitiva.. Assieme al messaggio, Berrettini ha pubblicato anche un video in campo, a immortalare i progressi delle ultime settimane. Anche Jannik Sinner ha battagliato, nelle ultime settimane, con diversi acciacchi fisici . L'altoatesino ha comunque confermato la sua presenza e diventa ufficialmente la punta di diamante della spedizione azzurra.

Il messaggio di Matteo Berrettini

Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros dove si gioca al meglio dei 5 set non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora.

Per questo motivo ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull'erba.

Grazie, come sempre, per il vostro affetto e supporto. Non vedo l'ora di tornare a competere!

