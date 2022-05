Un inedito Medvedev si riscopre dominatore anche sul rosso. Il match di oggi poteva presentare delle insidie, per l'ottimo livello che Kecmanovic sta esprimendo da inizio 2022 e perchè le caratteristiche tecniche del serbo si adattano maggiormente alla terra battuta. Il russo però ha cambiato passo anche su questa superficie e se ne è sbarazzato facilmente, al pari di Djere e Bagnis nei turni precedenti. Si prende molto spazio e molto tempo per calibrare ogni colpo, laggiù dai teloni, e lo riesce a fare perchè comunque grazie alle sue straordinarie doti difensive non subisce troppo nello scambio. Il prossimo avversario sarà uno tra Cilic e Simon.

Ad

Medvedev scherza con Wilander: "Mi hai deluso, volevo parlare in francese"

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Va veloce anche l'altro russo presente in tabellone, Andrey Rublev doma il cileno Garin, in netta ripresa dopo un avvio di stagione così così, dopo quattro set e un tiebreak pirotecnico. Garin deve mangiarsi le mani: conduceva 3-0 nel quarto set, e ha avuto cinque set-point nel tiebreak. Nelle fasi finali della battaglia il cileno aveva aizzato la folla, che già pregustava il decider, ma alla fine è rimasto a bocca asciutta. Rublev come al solito tira forte ma sbaglia tanto, e il suo prossimo avversario sarà Jannik Sinner. L'altoatesino sa bene come batterlo, visto che ci è riuscito due volte: a Barcellona l'anno scorso e a Monte Carlo un mese fa.

Furia Rublev: si sfoga così e per poco colpisce un uomo in campo

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioni: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Begu scaglia la racchetta e colpisce un bambino in tribuna

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06