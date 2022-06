Rumours preoccupanti per gli appassionati di tennis arrivano dalla Francia, anche se ufficialmente non confermati. Rafael Nadal avrebbe chiesto all'organizzazione del Roland Garros una conferenza stampa aggiuntiva, dopo la finale con Casper Ruud, indipendentemente dal risultato.

Lo ha riportato Europe1 e lo hanno ripreso un po' tutti soprattutto su Twitter, ma la notizia non è confermata né dalle maggiori testate interessate, come l'Equipe o AS e Marca, né dalle fonti ufficiali del torneo. Resta comunque il dubbio che ci sia aria di ritiro per il maiorchino.

Un altro indizio che porterebbe a pensare che ci sia del vero in queste preoccupazioni, che si fondano sulla base del suo continuo sottolineare quanto il piede infortunato gli faccia male, oltre che alle 36 candeline spente due giorni fa, è il fatto che Roger Federer è stato avvistato a Parigi. Il fuoriclasse svizzero, che con Nadal ha una sana e amichevole rivalità, è fuori dal Tour a tempo indeterminato per ragioni fisiche e non era stato invitato dal torneo. Due giorni fa, però, è stato immortalato all'Hyatt Park Hotel di Parigi in un selfie insieme ad Arsene Wenger (ospite delle tribune durante queste due settimane).

Questa presenza potrebbe essere o per la tribuna della finale, oppure per la conferenza dopo. Le indiscrezioni parlano anche dell'identificazione del problema al piede di Nadal, la sindrome di Müller-Weiss, una malattia cronica che provoca dolore costante in fase di carico e deambulazione, senza che ci siano traumi pregressi.

Prontamente, però, è arrivata la smentita su Twitter del responsabile della comunicazione di Rafael Nadal, Benito Perez-Barbadillo.

Buongiorno. L'informazione apparsa su alcuni mezzi di comunicazione a proposito della richiesta di una seconda conferenza stampa di Rafael Nadal è completamente falsa.

