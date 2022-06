potrebbe essere la mia ultima volta su questo campo”. Dalle condizioni atmosferiche, con l’umidità e il freddo della notte meno funzionali alle sue proverbiali rotazioni e rimbalzi. Al suo avversario, che era apparso fin qui arrivare con una navigazione tranquilla e in piena forza. Un mix che aveva portato persino quell’affidabile termometro che sono i bookmakers all’imponderabile, visto il cognome e il campo: Rafael Nadal sfavorito sul centrale del Roland Garros. E forse, mai come questa volta, ha stupito tutti. Persino se stesso. E’ lo stesso Rafael Nadal ad ammetterlo nell’intervista da vincitore dopo 4 ore e 10 minuti su Novak Djokovic. “Il mio livello stasera a tratti ha sorpreso me stesso”. Oltre ogni limite, Rafa Nadal. Oltre il ponderabile. Da tempo, dentro l’immortalità di questo campo, di questo torneo, di questa disciplina. Mai come questa volta era sfavorito. Dalle fatiche del turno precedente, 4 ore e 20 minuti con Auger-Aliassime . Dai dolori al piede, gli stessi che in conferenza stampa avevano portato a dirlo “”. Dalle condizioni atmosferiche, con l’umidità e il freddo della notte meno funzionali alle sue proverbiali rotazioni e rimbalzi. Al suo avversario, che era apparso fin qui arrivare con una navigazione tranquilla e in piena forza. Un mix che aveva portato persino quell’affidabile termometro che sono i bookmakers all’imponderabile, visto il cognome e il campo: Rafael Nadal sfavorito sul centrale del Roland Garros. E forse, mai come questa volta, ha stupito tutti. Persino se stesso. E’ lo stesso Rafael Nadal ad ammetterlo nell’intervista da. “”.. Oltre il ponderabile. Da tempo, dentro l’immortalità di questo campo, di questo torneo, di questa disciplina.

Terminati i superlativi, c’è la partita. Un match che Nadal ha vinto – e anche qui citiamo nuovamente le sue stesse lucidissime parole al termine del match – per la capacità di giocare ogni singolo punto al meglio. “E’ l’unica strada quando incontri Novak Djokovic”. L’analisi è davvero tutta qui. Nadal è partito meglio – molto, molto meglio: 6-2, 3-0 – e ha chiuso in crescendo. Djokovic, invece, quasi sorpreso, ha dovuto gettare anima e corpo oltre l’ostacolo per evitare di compromettere la partita già dopo un’oretta e mezza. Il serbo, consapevole che non si sarebbe potuto permettere di finire sotto 2 set a 0, è stato chiamato agli straordinari per recuperare da una situazione di due break di svantaggio nel secondo set. Una magia in grado solo a Novak Djokovic. Un gioco di prestigio che il serbo, però, ha pagato alla distanza.

Proprio quando infatti l’inerzia della partita sembrava girata, ossia con Djokovic in grado di chiudere in rimonta il secondo set per 6-4 e di portare la partita sull’1-1 dopo 2 ore e 24 minuti di clamorosa battaglia, Nadal ha tirato fuori la sua di magia: ricominciare il terzo set come se nulla fosse accaduto.

Un reset totale delle memorie negative, delle fatiche, dei problemi fisici, del doppio break di vantaggio non sfruttato. Nulla di nulla. Un recente passato totalmente ininfluente. Sguardo al futuro e via, verso l’inizio di una nuova partita. Un atteggiamento che ha quasi sorpreso lo stesso Djokovic, sollevato sì per aver rimesso in piedi la partita, ma subito sotto proprio a inizio terzo parziale. Un set che il serbo, questa volta, lasciava andar via senza particolari remore. Certo, evidentemente, di non potersi permettere l'abuso di ulteriori energie extra.

E così ogni discorso si spostava al quarto set, dove puntuale, nuovamente, arrivava l’allungo di Djokovic. Per un quinto set a quel punto da tanti pronosticato, come l’inevitabile sviluppo delle cose tra questi due enormi atleti, gladiatori di questa disciplina. E al quinto set, effettivamente, molto poco è mancato. Un punto. Per due volte. Due set point avuti dal serbo sul 5-3 e servizio. Due set point su cui Djokovic ha iniziato a mostrare qualche scricchiolio. Nadal, al solito, ci si è infilato con l’istinto di un killer. E’ iniziata lì la rimonta di Rafa, a un passo da quel quinto set che sembrava ormai scritto. Mentre lo spagnolo tornava a colpire potente e preciso, Djokovic perdeva la calma e il controllo, per una volta, del suo tennis. Intorno, contro il serbo, il solito ambiente ostile di sempre: un pubblico totalmente dalla parte dell'avversario. Non una novità della carriera.

Al tie-break, però, il picco di massima rottura: decisioni frettolose e mal giocate hanno quasi subito messo Djokovic all’angolo, trovatosi in un amen sotto 6-2. Sui primi tre match point Nole ha chiuso gli occhi e trovato 3 jolly; ma sull’ultimo buono per Nadal, con il brivido per il nastro colpito dal maiorchino, la perdita di campo che costava la capitolazione definitiva.

Il resto è un boato assordante per l’eroe immortale di questa arena, per l’uomo che rifiuta la sconfitta e l’inesorabile scorrere del tempo. Dopo Auger-Aliassime, anche Novak Djokovic. In semifinale, sua fortuna, sorprendere persino se stesso. per l’eroe immortale di questa arena,. Dopo Auger-Aliassime, anche Novak Djokovic., sua fortuna, non c’è quel Carlos Alcaraz che già l’aveva sconfitto a Madrid e che si sarebbe attestato come un altro ostacolo gigantesco. No. Ad attenderlo Sascha Zverev , per una partita che non sarà certo facile, ma senza dubbio meno complicata, almeno sulla carta, di ciò che sarebbe potuto essere. La strada verso il 14° sigillo è ancora aperta. E Rafael Nadal se l’è conquistata a 36 anni dimostrando, incredibilmente, qualcosa di nuovo:

