Tennis

Roland Garros - Nadal compie 36 anni: arriva al campo e il pubblico gli canta "Happy birthday to you"

Compleanno come sempre al Roland Garros per Rafael Nadal. Il maiorchino festeggia 36 primavere e il pubblico non se lo dimentica: quando Rafa arriva al campo per l'allenamento, i tifosi intonano (più o meno!) "Happy birthday to you". Il mancino di Manacor sorride e ringrazia.

00:00:33, 35 minuti fa