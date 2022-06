Tennis

Roland Garros - Nadal compie 36 anni! Torta e regalo al fianco degli organizzatori

ROLAND GARROS - Rafa Nadal spegne 36 candeline. Domenica il campione maiorchino sfiderà Casper Ruud in finale per aggiudicarsi il 14° titolo parigino, ma nel frattempo Rafa festeggia il suo compleanno al fianco degli organizzatori. In omaggio una torta e un regalo speciale... un monopattino elettrico.

