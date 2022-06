E terminata in una maniera incredibile. Incredibile era stata la partita. Incredibile l’epilogo. Dopo oltre 3 ore di match, infatti, Rafael Nadal e Alexander Zverev ancora non avevano concluso il secondo set, in un autentico match a metà tra l’epica della resistenza e l’assoluto dramma sportivo – e questo da entrambi i lati del campo. Poi, nel tentativo di recupero con una corsa laterale, Zverev provando l’ennesima scivolata della sua partita girava completamente la sua caviglia destra. Un devastante urlo di dolore, le lacrime. E l’immediata sensazione che non si sarebbe potuto riprendere. Portato vuoi in carrozzina, Zverev rientrava circa 10 minuti dopo solo per stringere la mano al giudice di sedia e decretare il passaggio alla 14esima finale della carriera al Roland Garros di Rafael Nadal: 7-6, 6-6 e ritiro.

Un pomeriggio davvero unico, pazzesco. Perché unico era stato anche l’andamento di un match in cui nonostante le 3 ore di gioco era diventato impossibile capire chi avrebbe vinto. Da una parte un Nadal devastato dalla fatica, completamente cotto dalle maratone con Auger-Aliassime (4:20) e Djokovic (4:10) e che sotto il tetto di una Parigi prima piovosa e poi molto umida, non riusciva a trovare il modo di far andare la palla. Dall’altra Sascha Zverev e le sue paure. Le solite paure, verrebbe da dire. I consueti doppi falli nei momenti chiave, come a fine secondo set, quando ben prima del terribile infortunio sparava 3 doppi falli nel turno di servizio che l’avrebbe portato un set pari. Oppure nel tie-break del primo set, quando avanti 6-2 – e 4 set point – sprecava tutto ben prima di subire il super passante in corsa di un comunque mai domo Nadal.

Un pomeriggio che ha rischiato di mettere gli organizzatori ancora una volta in serio imbarazzo. A questo ritmo, con quella resistenza e con quelle condizioni, Nadal e Zverev avrebbero potuto continuare per altre 3 o 4 ore su questa trama. Battendo ogni record di durata e costringendo Ruud e Cilic, gli altri due semifinalisti di una partita potenzialmente molto lunga, a terminare a chissà quale ora del mattino. Inizio della sessione? 14:45...

Poco importa però alla fine di questo “dettaglio”. L’infortunio di Zverev salva dall’imbarazzo gli organizzatori e porta a Nadal un bel regalo. Per come si era messa infatti l’epilogo appariva, nonostante tutto, tutt’altro che scontato. Un regalo però, ne siamo certi, di cui Rafa avrebbe fatto volentieri a meno, come dimostrato con la consueta sportività dalle parole al termine della partita. In ottica finale però, in ottica di puro risultato sportivo al netto del drammatico infortunio del tennista tedesco, un autentico toccasana per il maiorchino. Contro Ruud o Cilic, domenica, partirà ancora una volta da enorme favorito.

