Tennis

Roland Garros, Nadal troppo sudato, l'asciugamano non basta: via di segatura

ROLAND GARROS - Nella semifinale contro Sascha Zverev, Rafa Nadal ha rispolverato un classico: segatura sparsa sulle mani per combattere il sudore. Un colloquio col giudice di sedia chiarisce ulteriormente la situazione: "E' troppo umido anche per me", risponde l'arbitro. I due giocavano sotto il tetto coperto dello Chatrier, siccome in quel momento la pioggia aveva colpito i campi da gioco.

00:00:31, 36 minuti fa