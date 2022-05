Qualcuno ha osservato che probabilmente un tabellone così appetitoso, Sinner, non sarebbe riuscito a farselo nemmeno da solo. Carballes Baena, poi Basilashvili (non esattamente la più temibile delle teste di serie), Rublev che non sta attraversando un momento particolarmente roseo prima del quarto di finale con Medvedev (sempre che ci arrivi, considerata la sua idiosincrasia per la terra battuta). Le premesse per fare qualcosa di importante ci sono tutte, e da qualche parte bisognava pur iniziare.

Sinner b. Fratangelo 6-3 6-2 6-3

La partenza è quella giusta, autorevole, rapida, priva di esitazioni. Bjorn Fratangelo aveva superato le qualificazioni battendo alcuni specialisti del rosso come Ficovich e Serdarusic (che aveva battuto Vavassori al tiebreak decisivo) ma quest'oggi ha opposto davvero poca resistenza di fronte allo strapotere dell'altoatesino. Sinner viene da una proficua campagna romana, in cui si è arreso con onore nei quarti di finale a Tsitsipas, dopo tre partite abbastanza convincenti. Troppa la differenza in termini tecnici per poter assistere a un match equilibrato, l'americano viene sballottato in lungo e in largo e raramente riesce a incidere negli scambi. Sinner non è impeccabile, qualche suo game di servizio si protrae più del dovuto, ma in buona sostanza ha sempre tenuto a distanza di sicurezza l'americano, le uniche palle break concesse nel sesto game del terzo set sono state annullate rapidamente.

Fratangelo questo torneo lo aveva vinto, undici anni fa, tra gli juniores, ma l'evoluzione del suo tennis è andata in direzione delle superfici rapide. Troppe difficoltà negli scambi prolungati e, soprattutto, negli spostamenti laterali. Il primo set è deciso da un break nel quarto gioco, nel secondo l'azzurro è bravissimo a strappare il servizio in avvio di set, e a quel punto la partita è in discesa. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dallo spagnolo Carballes Baena, reduce dalla maratona appena conclusa con il tedesco Otte.

