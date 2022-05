Come sta Nadal dopo i problemi romani? È troppo presto per sbilanciarsi sul suo stato e sullo stato del suo piede, però intanto il debutto con Jordan Thompson, ventottenne australiano di poche ambizioni su terra, è in archivio: 6-2 6-2 6-2 in due ore e pochi istanti di saluti e baci al Chatrier.

Rafa ha festeggiato il diciottesimo al Roland Garros nel suo salotto: il centrale del Bois de Boulogne, esibendo il suo magnifico campionario di top-spin e passanti, con buone percentuali di servizio (perdendo solo 5 punti su 22 seconde, più che con la prima) e qualche discesa a rete. Ha dominato per due set, arrotando da sotto e a suo piacimento i back di Thompson.

E partita c’è stata solo a inizio terzo set, quando l’australiano ha lasciato andare il braccio dopo aver fumato dalle orecchie tutta la sua vana esasperazione. Vana nel senso che a Parigi, sul palco centrale contro Rafa, bisogna provare a godersela da sparring, da invitato alla cerimonia seppur di un rito sacrificale, senza pensare al punteggio. Certamente più facile da scrivere, di fatto sul break di Nadal al quinto game del terzo parziale, abbiam letto i titoli di coda d'un film di 2 ore dal finale scontato.

Nadal giocherà contro Corentin Moutet, l'enfant terrible che guasta i piani di chi voleva godersi un secondo turno con Wawrinka, fingendo che il tempo si sia fermato al 2015 o giù di lì. Invece per Stan gli anni son passati e dopo un set di fuoco rovescio sul Lenglen, ha ceduto al ritorno del francese: 2-6, 6-3 7-6 (2), 6-3. Sarà comunque un bel match.

