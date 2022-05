Tennis

ROLAND GARROS - Rafael Nadal: "Con Novak Djokovic potrebbe essere l'ultimo match della mia carriera a Parigi"

ROLAND GARROS - In vista del quarto di finale contro Novak Djokovic, ha parlato Rafa Nadal giunto forse all'ultima partecipazione allo Slam parigino: "Ogni volta che gioco qui so che potrebbe essere la mia ultima partita in questo torneo"

00:00:31, 26 minuti fa