Rafael Nadal riscrive la storia del tennis e dello sport: dopo aver vinto gli Australian Open a gennaio, il campione maiorchino batte in tre set il norvegese n° 8 del mondo e trionfa per la 14ª volta nella sua carriera al Roland Garros. Grazie al successo parigino, Rafa sale a quota 22 Slam in bacheca (mai nessuno come lui), allungando sui rivali di sempre Roger Federer e Novak Djokovic, fermi a 20.

La cronaca del match

L'inedito confronto tra Nadal e Ruud (il norvegese si è formato in parte alla Rafa Nadal Academy di Manacor) parte con un break dello spagnolo e il controbreak immediato del suo avversario, facilitato da due doppi falli. Il 23enne di Oslo è contratto, fa fatica a contenere il diritto profondo e pieno di effetto del maiorchino e perde nuovamente la battuta, regalando il 3-1. Il set fila via liscio senza palle break e il veterano spagnolo può chiudere 6-3 in 48 minuti, col pilota automatico.

La partita non è spettacolare, Nadal sa dove far male a Ruud, non gli dà punti di riferimento, insistendo sul rovescio e chiamandolo a rete di tanto in tanto. Lo scandinavo, però, non demorde, annulla 3 palle break in apertura di secondo parziale e mette la freccia nel quarto game, lasciando a zero lo spagnolo nel suo turno al servizio. Non fa tempo, però, a rendersi conto di essere avanti che cede nuovamente la battuta con una serie di errori marchiani. Nel giro di un quarto d'ora da 3-1 si ritrova sotto 3-6, subendo 3 break consecutivi. Nadal è paziente, lui frettoloso, impreciso e, soprattutto, disastroso con la seconda di servizio: nel solo secondo set ha racimolato il 25% dei punti. Una miseria. L'emorragia di game non si fermerà fino alla fine: già perchè Rafa, o meglio Re Rafael I, ne vince 11 consecutivi e alza le braccia al cielo: dopo "solo" 2 ore e 20 minuti di gioco la finale del Roland Garros, la 14ª delle ultime 18 edizioni, è sua.

