I due non si erano mai affrontati prima d'ora. Ad accomunarli lo status di "top player sottovalutati", perchè quando si pensa alla Top 10 non sono i primi a balzare in mente, sebbene nella Top 10 ci staranno a lungo in futuro (se non ci sono già). Una propensione al gioco su terra che si è evoluta in modo diametralmente opposto: Hurkacz dopo la disastrosa stagione dell'anno scorso è maturato tantissimo, migliorando il top spin e gli spostamenti. In questo Roland Garros è uno dei giocatori che ha stupito di più: prima di questo match non aveva mai perso il servizio in tre partite. Casper Ruud invece era approdato alle Finals proprio grazie al bottino messo in cassaforte dopo la stagione sul rosso, ma i miglioramenti apportati al gioco sul duro (servizio soprattutto rovescio, lato dove andava sempre in difficoltà) hanno diminuito lo strapotere che nel 2021 aveva dimostrato su questa superficie. Sebbene quest'anno abbia conquistato due titoli (Buenos Aires e Ginevra) ha lasciato qualche punto per strada a causa delle premature eliminazioni da Monte Carlo e Madrid.

Ruud b. Hurkacz 6-2 6-3 3-6 6-3

Il match a tre facce: Ruud domina per due set, neutralizzando alla grande il poderoso servizio del polacco mettendosi a rispondere molto distante dalla linea di fondo. Può così far valere la sua superiorità da fondo campo nello scambio prolungato, specie quando gira intorno alla palla per il dritto anomalo e costringe Hurkacz a rimanere in difesa. Un passaggio a vuoto consegna a Hurkacz il terzo set e un break a inizio quarto, che però viene immediatamente scialacquato con uno smash a rimbalzo tirato fuori a campo vuoto. Sempre molto positivo il body-language di Hurkacz, ma ormai il norvegese ha fiutato la sua paura e ne approfitta per chiudere la pratica.

