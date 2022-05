Roland Garros

Proseguono le cadute importanti nella parte bassa del tabellone dove in attesa di capire cosa ne sarà di Vika Azarenka, impegnata più tardi contro la svizzera Teichmann, la testa di serie con la classifica migliore resta Coco Gauff. Bella partita della 18enne americana, che nello scontro generazionale contro Kaia Kanepi – più giovane contro più anziana in tabellone – ne esce vincitrice con un convincente 6-3 6-4. Una grande partita dal punto di vista difensivo della Gauff che si è mossa molto bene e ha variato tanto, rispedendo indietro molto spesso palle profonde alla propria avversaria, costretta alla lunga all’errore. Una vittoria importante per Gauff perché ferma l’insidia Kanepi: tra le giocatrici in attività solo Serena, Venus e Azarenka avevano battuto più teste di serie di lei nella prima settimana di uno slam. Un autentico spauracchio del tabellone femminile. Gauff troverà Elise Mertens, vincitrice in due comodi set – 6-2 6-3 – sulla russa Gracheva.

Chi cade invece è Angelique Kerber. La tedesca, 21esima testa di serie del tabellone, era reduce dal successo settimana scorsa al torneo di Strasburgo. Già nei giorni scorsi però non aveva particolarmente brillato e oggi è stata sorpresa dal gioco della Sasnovich, già giustiziere di Raducanu al turno precedente. Sarà dunque la bielorussa a sfidare Martina Trevisan agli ottavi di finale, garantendo un posto ai quarti a una giocatrice fuori dalle prime 32 del seeding al momento del sorteggio.

Decisamente più battaglia invece nelle due partite che hanno portato all’ottavo di finale Fernandez-Anisimova. La canadese, in apertura di giornata sul centrale, ha lottato per 2 ore e 51 minuti per avere la meglio della campionessa olimpica Belinda Bencic. Un’autentica battaglia quella chiusa dalla finalista dell’ultimo US Open con il punteggio di 7-5 3-6 7-5. Per lei, alla terza presenza di sempre qui a Parigi, il miglior risultato della carriera in questo torneo.

Chi invece aveva già fatto semifinale quando aveva solo 17 anni è Amanda Anisimova, che nel 2019 si arrese solo alla campionessa Barty. Oggi l’americana ha giocato il match di giornata contro la ceca Karolina Muchova, con quest’ultima che si è arresa solo all’ennesimo episodio sfortunato a livello fisico della sua carriera. Per un set infatti Muchova e Anisimova hanno messo su un gran spettacolo, con Anisimova a spingere con costanza e Muchova costretta a una partita difensiva non proprio nelle sue caratteristiche, ma comunque ben gestita. La ceca, arrivata al tie-break dopo non aver sfruttato un set set point, è poi riuscita a chiudere il set grazie a uno sciagurato errore di Anisimova su uno schiaffo al volo che avrebbe potuto concedere all’americana il primo set. Chiuso il tie-break per 9 punti a 7, per Muchova sono però arrivati i guai fisici. Prima un problema muscolare alla coscia sinistra che l’aveva costretta in uno stretto bendaggio a fine set; poi, nel terzo game, una scivolata portava una distorsione alla caviglia destra. Da lì le lacrime, una forte fasciatura e una partita che non è più esistita. La Anisimova l’ha chiusa per 6-7, 6-2 e 3-0. Impossibilitata a muoversi, infatti, Muchova ha alzato bandiera bianca a inizio terzo set. Un vero peccato, specie perché la ceca era solo al 4° torneo stagionale dopo 5 mesi di stop tra lo scorso US Open e il torneo di Stoccarda per uno strappo addominale.

Da decidere dunque c’è solo l’ultimo ottavo, con l’accoppiata che uscirà dalle sfide Azarenka-Teichmann e Stephens-Parry.

