Jannik Sinner c'è! c'è! Dopo Martina Trevisan , l'altoatesino è il secondo italiano ad accedere agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Lo fa battendo Mackenzie McDonald 6-3 7-6(6) 6-3, cancellando 11 set point in un combattutissimo secondo parziale e stringendo i denti dopo un'infortunio al ginocchio sinistro. Sfiderà Andrej Rublev, testa di serie n° 7 del tabellone, che ha liquidato Garin in quattro set. Il bilancio dei precedenti è 2-1 a favore dell'azzurro.

Sinner sfianca McDonald e chiude con la palla corta: il punto del match

La cronaca del match

Dopo l'esordio sul velluto con Fratangelo e lo spavento con Carballes Baena, Jannik Sinner tira fuori gli attributi con Mackenzie McDonald, finalista (perdente) proprio contro l'altoatesino a Washington lo scorso agosto. Il primo set segue i favori del pronostico: break chirurgico nel sesto game e 6-3 in 40 minuti. Nel secondo parziale l'allievo di Simone Vagnozzi ha tre occasioni per mettere di nuovo la freccia, ma è il 27enne californiano a piazzare il break per il 4-2, salendo sul 5-2. Al cambio di campo Jannik chiede l'intervento del fisioterapista per un problema al ginocchio sinistro, già fasciato: i movimenti non sono fluidi, il dolore si fa sentire. Ecco allora che viene fuori la classe e la resilienza del talento di Sexten che sul servizio McDonald e poi sul suo annulla ben 11 set point. Risultato di nuovo in parità. Sinner porta la contesa al tie-break, chiudendo 8-6. L'avversario è alle corde, il n° 2 italiano chiede il Medical Timeout per limitare i danni: il terzo parziale fila via veloce con un break azzurro in apertura e l'epilogo sul 6-3. Ecco le parole di Janik a fine match:

Sinner: "Infortunio? Non sono al 100%, non ne voglio parlare più di tanto"

Sinner da cineteca: il passante in corsa fulmina McDonald

