Non giocava da tre mesi esatti: il 23 febbraio scorso, quando al torneo di Doha si arrese a Jelena Ostapenko. Poi 3 mesi esatti di pausa per guarire un gomito a cui aveva chiesto troppo; per la precisione 119 partite ufficiali nel 2021 tra singolare e doppio. E così, Barbora Krejcikova, si è confermata in qualche modo ancora convalescente. O meglio: senza la benzina e le sensazioni giuste per provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Parigi. E’ subito fuori dal Roland Garros la n°2 del mondo, che si arrende alla giovane avversaria francese Diane Parry. Non è stata un’impresa clamorosa, giusto dirlo. Più che altro una partita brutta della Krejcikova, che paradossalmente dopo un primo set di assoluto controllo, si è come trovata senza benzina. Ha perso il servizio la ceca, ma soprattutto ha perso l’intensità e il dritto, caratteristiche che dopo 20 minuti avevano messo la Parry all’angolo. Non è facile però rientrare direttamente in uno slam dopo tanta inattività e la tennista ceca l’ha dimostrato da inizio secondo set, quando avanti di un break, ha visto spegnersi la luce. Dal 2-0 a proprio favore la Krejcikova ha smesso in sostanza di muoversi fluidamente, iniziando a sbagliare tantissimo con il dritto e dunque abbassando il ritmo di gioco. A un livello di intensità più bassa e grazie all’aiuto dell’avversaria, è così entrata in partita anche la 20enne Parry, trovando da quel momento più spesso non solo il campo, ma anche tanti punti. Un calo di rendimento, quello di Krejcikova, a cui la ceca non è riuscita a trovare soluzione nemmeno dopo il lungo toilet break di fine secondo set, quando dopo il parziale di 6 game a 0 usciva per schiarirsi le idee e cambiarsi di abiti, cercando maggiore copertura in una giornata uggiosa. Anche in questo caso il break a freddo in suo favore nel terzo set non è bastato, con i tanti errori che hanno consentito a Parry prima di rientrare e poi di chiudere per 1-6 6-2 6-3. Per la francese arriva così la vittoria più importante della carriera: prima di oggi infatti aveva battuto solo 2 volte una Top 100; Beatriz Haddad-Maia, all’epoca 85 del mondo, nei tornei di B.Aires e Santiago. Un colpaccio dunque per la transalpina e un altra caduta importante nel femminile dopo quelle di Muguruza e Jabeur ieri.

Fuori anche Naomi Osaka. Non che a Parigi fosse favorita, ma resta una notizia. Certo il primo turno era tosto, contro Amanda Anisimova, semifinalista qui nel 2019 a soli 17 anni. L’americana per giunta era in fiducia, con discrete partite messe insieme in avvicinamento a questo torneo. Osaka ci ha provato dando battaglia, ma si è comunque arresa in 2 set: 7-5 6-4 il punteggio. Un’Osaka che ha poi fatto parlare in conferenza stampa, definendo Wimbledon senza punti una sorta di “esibizione” e non dando quindi certezza di una sua presenza all’England Club.

A proposito di campionesse slam che vanno avanti invece c’è Bianca Andreescu. La canadese ha rischiato grosso con la Bonaventure, che si è trovata avanti di un set e a 3 punti da chiudere il match. Andreescu ha però trovato il modo di vincere il secondo parziale. E da quel momento Bonaventure è stata spazzata via: 3-6 7-5 6-0 il punteggio.

Andreescu - Bonaventure - Roland Garros Highlights

Avanti anche Azarenka che come Andreescu però si è ritrovata in una bella battaglia. La bielorussa per due set ha trovato la resistenza di una Bodgan in partita e molto combattiva. Visto scivolare il tie-break del secondo set però la romena ha lasciato strada alla favorita della vigilia: 6-7 7-6 6-2 il punteggio con cui è passata Azarenka.

Passa anche Kvitova, in un esordio tutto sommato agevole contro l’ungherese Bondar. 7-6 6-1 il punteggio con cui la due volte campionessa di Wimbledon si è presa il pass per il secondo turno. Troverà la Gavrilova.

