Bisogna scrivere che Iga Swiatek ha faticato più del solito, e non è una battuta, anche se ha vinto 6-3 7-5. La numero 1 del mondo raggiunge così per la quarta volta consecutiva gli ottavi di finale al Roland Garros. La tennista montenegrina Danka Kovinic, numero 95 del ranking, ha dato filo da torcere alla polacca, in particolare con un'eccezionale freddezza del convertire le palle break avute a disposizione: 3/3.

Swiatek e l'architettura parigina: "Mi piace la simmetria di Versailles"

Un'ora e mezza di gioco è stata sufficiente a Swiatek, capace di strappare subito il servizio vincendo il secondo game, il più lungo dell'incontro, dopo sei parità. Da lì in poi il set è lineare, Swiatek domina e Kovinic incontra grandi difficoltà a gestire le sue rotazioni. Dopo il 6-3 sembra riproporsi il monologo della numero uno del mondo, che allunga subito sul 4-1, ma la montenegrina riesce a limitare gli errori gratuiti e a rifarsi sotto, sfruttando anche un crollo del rendimento al servizio della polacca, scesa addrittura al 36% di punti vinti con la seconda. La polacca però si fa trovare pronta quando la situazione scotta, piazza il break e chiude 7-5.

Fatto trenta si fa trentuno, dunque, ma anche trentadue? La striscia vincente di Swiatek continua, agli ottavi di finale se la vedrà con una tra la giovane promessa cinese Qinwen Zheng e Alizè Cornet. Nel mirino ci sono Justin Henin (32), Serena (34) e Venus Williams (35), le uniche che dal 2000 ad oggi hanno fatto meglio di lei. Vincendo qui a parigi andrebbe proprio ad affiancare Venus...

Forfait Badosa, agli ottavi passa Kudermetova

La polacca Iga Swiatek sarà l'unica top 10 a varcare la soglia della seconda settimana: dopo il Paula Badosa abbandona il torneo di Parigi al 3° turno. La spagnola sventola bandiera bianca nel secondo set contro Veronika Kudermetova, sul punteggio sfavorevole di 3-6 1-2. : dopo il crollo di Sabalenka contro Camila Giorgi infatti, anche la numero 3di Parigi al 3° turno. La spagnola sventola bandiera bianca nel secondo set contro Veronika Kudermetova, sul punteggio sfavorevole di 3-6 1-2.

L'iberica si ritira dopo aver richiesto un intervento del fisioterapista nel primo parziale per un dolore al ginoscchio destro. La russa Kudermetova avanza così per la prima volta agli ottavi di finale di uno Slam.

