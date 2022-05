Roland Garros tra Novak Djokovic e Rafael Nadal sia "la partita maschile più importante degli ultimi 10 anni". I due rivali di lunga data si incontreranno martedì sera per la 59ª volta. Djokovic è in vantaggio nei testa a testa per 30-28 e ha vinto l'ultimo incontro nelle semifinali, sempre del RG, dello scorso anno. Se Djokovic dovesse vincere di nuovo, sarebbe a un passo dal 21° titolo del Grande Slam, eguagliando il record di Nadal. Tim Henman di Eurosport Inghilterra ritiene che il quarto di finale deltra Novak Djokovic e Rafael Nadal sia "". I due rivali di lunga data si incontreranno martedì sera per la 59ª volta. Djokovic è in vantaggio nei testa a testa per 30-28 e ha vinto l'ultimo incontro nelle semifinali, sempre del RG, dello scorso anno., eguagliando il record di Nadal.

Alla domanda sul significato dell'incontro, l'ex numero 1 britannico Henman ha risposto su Eurosport: "C'era [Roger] Federer contro Djokovic a Wimbledon nel 2019, ma le conseguenze di questo, con Rafa a 21 Slam e Djokovic a 20, cercando di pareggiare i conti, penso che nel gioco maschile sia la partita più importante degli ultimi 10 anni". Il sette volte campione del Grande Slam, Mats Wilander ha aggiunto: "Pensavo che la semifinale dell'anno scorso lo fosse, e ora sappiamo che non lo era, perché Novak ha vinto, e poi Rafa ha vinto gli Australian Open".

La partita più importante degli ultimi 10 anni.

NADAL VS DJOKOVIC

"Mi sembra che sia così, ma chissà per quanto tempo questi ragazzi continueranno ad andare avanti. È un privilegio essere qui, sedersi e guardarli". Il vincitore della partita affronterà Carlos Alcaraz o Alexander Zverev, che si incontreranno martedì. Si è discusso se Djokovic contro Nadal sarebbe stato programmato per la sessione serale, con le condizioni che sembravano favorire il numero 1 del mondo. Tuttavia, Nadal ha battuto Djokovic in set diretti in finale quando ha vinto la finale del RG nel 2020, quando il torneo si è disputato in autunno dopo la pandemia di Covid-19. "Credo che assisteremo a una partita veloce in termini di colpi di palla e di aggressività", ha detto Wilander.

"Il pubblico favorirà Rafa perché è l'unico qui ad essere sempre il favorito e fa il tifo per lui; di solito tifa per lo sfavorito. Penso che se dovesse succedere, Novak sia così bravo a trasformare la situazione in un fattore positivo e a sfruttare le avversità per darsi la carica". Chiunque emerga dalla metà superiore del tabellone sarà probabilmente il grande favorito della finale, dopo che il numero 2 del mondo Daniil Medvedev e il numero 4 Stefanos Tsitsipas hanno perso entrambi lunedì. Tsitsipas ha raggiunto la finale lo scorso anno ma è stato battuto in quattro set dal È una partita importante per noi, ma per loro è un quarto di finale. Dovranno affrontare forse il giocatore più forte del mondo, Alcaraz, e poi forse Marin Cilic o Holger Rune: credo che Rafa e Novak lo capiscano meglio di noi. È una grande rivalità, ma devo battere questo ragazzo e risparmiare ancora un po' di energia, penso che sia questo il modo in cui la vedranno". Chiunque emerga dalla metà superiore del tabellone sarà probabilmente il grande favorito della finale,Tsitsipas ha raggiunto la finale lo scorso anno ma è stato battuto in quattro set dal diciannovenne Holger Rune , mentre Medvedev ha perso contro un ispirato Marin Cilic . Wilander pensa che Djokovic e Nadal saranno consapevoli che c'è ancora molto da fare, nonostante l'attesa per il loro incontro: "

Djokovic ha vinto nove partite di fila senza perdere un set e dice di aspettarsi una battaglia fisica contro Nadal: "Sono contento di non aver passato troppo tempo in campo da solo fino ai quarti di finale, sapendo che giocare contro di lui al Roland Garros è sempre una battaglia fisica, insieme a tutto il resto. È una sfida enorme e probabilmente la più grande che si possa avere qui al Roland Garros. Sono pronto... Mi piace il modo in cui mi sento, il modo in cui sto colpendo la palla. Mi concentrerò su ciò che devo fare".

È una sfida enorme e probabilmente la più grande che si possa avere qui al Roland Garros.

(ARTICOLO TRADOTTO DA EUROSPORT INGHILTERRA)

Nadal: "Djokovic? Può essere l'ultimo match della mia carriera a Parigi"

