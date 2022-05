Vedere Giulio Zeppieri nelle cornici più prestigiose non è più un evento così raro. A Roma aveva ottenuto una wild card in extremis in seguito alla defezione dell'amico di sempre, ed era stato l'unico italiano in grado di superare le qualificazioni battendo due giocatori di assoluto spessore con Molcan e Cressy . In terra parigina è stato in grado di replicare, sconfiggendo nell'ordine Seppi, Copil e Cuenin non lasciando per strada nemmeno un set. Gli è toccato l'improbo compito di affrontare Hurcacz, non esattamente il più comodo degli esordi Slam.

Zeppieri entra al Roland Garros e zittisce i francesi

Hurkacz b. Zeppieri 7-5 6-2 7-5

Soltanto il sorteggio e le fasi di riscaldamento sono state accompagnate da uno scroscio primaverile, poi un tiepido sole fa capolino tra le nuvole e riscalda l'atmosfera di una partita molto gradevole. Hurcacz rispetto all'anno scorso ha fatto passi da gigante anche sul rosso, ottimizzando il rendimento con il servizio e cercando di alzare le traiettorie nei momenti di difficoltà per riprendere campo. Zeppieri tiene botta nonostante una prima di servizio latitante, annulla una palla break nel settimo gioco, poi perde il servizio sul 5-5. Il braccio del polacco non trema mai, 7-5. La partita non è scontata, a testimoniarlo gli assidui "pugnetti" con cui Hurcacz si sprona a rimanere sempre concentrato. Il break in avvio di secondo taglia le gambe alle velleità di rimonta del romano, che si spegne lentamente quando si trova nuovamente costretto a rincorrere. Troppa la differenza sulla diagonale destra del campo, dove Hurkacz mette pressione con traiettorie molto cariche costringendo Zeppieri ad accorciare con il suo rovescio mancino. L'azzurro abbozza anche qualche sortita nei pressi della rete ma mostra qualche carenza nel gioco di volo, anche per merito delle ottime capacità difensive dell'avversario.

Hubert Hurcacz, Roland Garros 2022 Credit Foto Getty Images

Nel secondo set l'azzurro appare un po' demotivato e Hurkacz può prendere il largo, per chiudere con un comodo 6-2. Nel terzo set il romano prova a rimanere in scia con ammirevole tenacia ma alla fine è costretto a cedere con un altro 7-5. Il polacco è stato davvero inavvicinabile nei propri turni di battuta, non concedendo nemmeno una palla break in tutto l'incontro. Zeppieri non può che uscire a testa alta, oggi si è visto che lavorando su alcuni aspetti del gioco può competere con i migliori giocatori al mondo.

