3-6 6-4 4-1 15-15 Ruud-Cilic . Questo il punteggio della seconda semifinale del Roland Garros quando accade l’impensabile: una donna, che ha eluso i servizi di sicurezza, riesce a incatenarsi temporaneamente alla rete che divide i due giocatori. E lo fa per uno scopo ben preciso.

La maglietta che reca è “We have 1028 days left”, “Ci sono rimasti 1028 giorni”. Il legame è apparso chiaro a più d’uno dopo pochi minuti: la donna fa parte del movimento “Dernière Rénovation”, che insiste sulle necessità legate ai rischi connessi al cambiamento climatico. Dopo un quarto d’ora di pausa, in cui i giocatori sono usciti dal campo per poi rientrare e rifare il riscaldamento, il gioco è ripreso.

Roland Garros Ragazza si incatena alla rete durante la semifinale Ruud-Cilic

Si legge all’interno del sito internet sul quale compare la foto di una donna, probabilmente la stessa attivista che ha invaso il campo, questo messaggio (in francese): “1028 giorni, ecco quanto tempo abbiamo per determinare il futuro dell’umanità. Meno di tre anni. Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022, data di scadenza dell’ultimatum inviato da Dernière Rénovation al governo e data in cui i cittadini hanno iniziato la resistenza civile. La Francia è stata condannata dai suoi stessi tribunali per l’inazione climatica. Il futuro di questo Paese viene letteralmente distrutto. Perdere tempo significa perire“.

E poco più su, l'affondo della medesima ragazza: “Siamo nel 2022 ed è ora di guardare in faccia la realtà, il mondo in cui i politici ci stanno mandando è un mondo in cui il Roland Garros non potrà più vivere. Oggi sono entrata in campo perché non posso più correre il rischio di non fare nulla di fronte all’emergenza climatica“.

