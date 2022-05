Tennis

Roland Garros - Upset Rune! Shapovalov sconfitto in tre set, gli highlights in 3'

Roland Garros - La stella nascente danese Holger Rune sconfigge Denis Shapovalov in tre set nella partita del primo turno agli Open di Francia. Si tratta della prima vittoria Slam per il classe 2003. Guarda in streaming l'Open di Francia 2022 in diretta e on-demand su discovery+.

00:03:08, 26 minuti fa