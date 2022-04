Momento d'oro per la famiglia Alcaraz: Carlos continua infatti a stupire e, dopo aver vinto : Carlos continua infatti a stupire e, dopo aver vinto l’ATP 500 di Barcellona , entra anche in Top10 piazzandosi al nono posto ad appena 18 anni. A circa un mese dal Roland Garros sarà interessante vedere quali altri miglioramenti potrebbe fare il ragazzo, certi del fatto che sarà un osso duro per chiunque se lo trovi davanti.

Oltre a Carlos, però, c'è da tenere d'occhio anche il fratellino Jaime che, attraverso un video diramato sui social, ha stupito tutti per potenza e forza con cui colpisce la pallina. Il tennista ha soli 10 anni e si sta preparando per giocare l'IMG Future Stars Invitational, un torneo che riunisce questa settimana ad Atene i migliori giocatori del mondo tra 10 e 12 anni.

Proprio Carlos Alcaraz ha raggiunto il fratellino nella capitale greca, prima per poter giocare con Hubert Hurkacz e poi si è unito in doppio a Jaime, mostrando un livello di tennis molto alto. Insomma, nella famiglia Alcaraz continua la tradizione di avere molti tennisti in famiglia come già successo per il nonno, membro della Real Sociedad Club de Campo Murcia e i fratelli minori, Jaime ma anche Sergio di 11 anni.

