Ospite di Players' Voice, Simona Halep racconta il momento molto complicato che ha dovuto affrontare a causa degli infortuni ma anche della gioia per essere tornata a giocare (e sognare...) la vittoria di uno Slam. Con il Roland Garros alle porte, la tennista mira all'obiettivo di migliorarsi ulteriormente. Tra i principali artefici del suo ritorno, c'è il nuovo allenatore Patrick Mouratoglou che non solo l'ha aiutata nel recupero dai guai fisici ma ha anche influito positivamente sulla mentalità di Simona Halep; e tutti sanno quanto conti il benessere psicologico a livelli così alti...

Ora non ho problemi, non ho infortuni. Sono molto felice di essere tornata in campo e non vedo l'ora di giocare ogni partita perché voglio continuare a migliorare. Il Mi sento rinvigorita; mi sento più sicura di me; mi sento in salute. Finalmente!Sono molto felice di essere tornata in campo e non vedo l'ora di giocare ogni partita perché voglio continuare a migliorare. Il Roland Garros è il mio torneo preferito e mi sento sempre bene quando ci vado. Sarà un po' diverso perché l'anno scorso non ho giocato, quindi vedremo. Ho bisogno di più tempo per ritrovare la fiducia e di più partite. Spero quindi di poter continuare a trovare la forma prima di andarci e di potermi godere il torneo perché è il migliore per me. Avrò sempre un grande ricordo del mio titolo al Roland Garros nel 2018 perché è stato il mio primo Slam e ho sempre sognato di vincere gli Open di Francia. C'era una bellissima atmosfera: tanti tifosi mi sostenevano e io mi sentivo benissimo. Non dimenticherò mai quel momento.

ogni volta che si vince uno Slam è speciale. Ora ho 30 anni, quindi non mi metto pressione, ma è per questo che sono qui e Se vincerò di nuovo, sarà speciale anche perchéOra ho 30 anni, quindi non mi metto pressione, ma è per questo che sono qui e sto lavorando duramente perché sogno di raggiungere di nuovo questo traguardo. Vedremo se succederà. Prima di visitare la Mouratoglou Tennis Academy e di annunciare la mia collaborazione con Patrick, non avevo avuto alcun incontro con lui. Non abbiamo mai parlato e non abbiamo mai avuto un legame, solo all'Accademia quando sono arrivato lì.

Avevo una percezione molto diversa di lui prima che iniziassimo a lavorare insieme, e sono rimasto molta sorpresa. Mi piace molto la sua personalità, la sua energia e il suo modo di vedere il tennis. In realtà sono stata io ad avvicinare Patrick per proporgli di lavorare con lui. Di solito i bravi allenatori non chiedono ai giocatori di lavorare con loro. Gli ho chiesto se era disponibile e se voleva lavorare con me. Lui e il mio ex allenatore, Darren Cahill, sono diversi e non voglio fare paragoni tra loro. Anche io ora sono una persona diversa, quindi è difficile fare paragoni, ma entrambi sono bravissimi. Naturalmente, ho notato cose specifiche che Patrick ha fatto con Serena e che mi hanno colpito.

Mantenere la motivazione di una giocatrice che aveva già vinto molti Slam e che voleva vincerne ancora di più è una cosa pazzesca. Per questo l'ho sempre ammirato; e ora, conoscendolo personalmente, posso immaginare come si sia comportato con una giocatrice del genere e quanta motivazione le abbia portato per aiutarla a raggiungere il suo massimo. Patrick mi ha dato molta motivazione e mi ha aiutato a ritrovare l'amore per questo sport. È un piacere tornare in campo e lavorare sodo. Tutto è cambiato e ora devo adattarmi, ma sento di aver fatto abbastanza bene finora nel breve periodo. Non vedo l'ora di dare il meglio di me ogni volta che scendo in campo per vedere quanto posso ancora essere bravo.

Per quanto riguarda gli aspetti su cui ci stiamo concentrando, pensiamo che io possa essere più aggressiva. Lui crede davvero che io possa farlo e pian piano sto iniziando a crederci anch'io. Stiamo lavorando su questo aspetto, ma anche su tutto il mio gioco, non solo su una cosa specifica. Quindi tutto dovrebbe combaciare e io sto cercando di seguire il piano. Unirmi a Patrick ha significato conoscere una nuova squadra e lavorare in un nuovo campo di allenamento nel sud della Francia. È un grande cambiamento per me, perché non mi alleno più a casa. Mi allenavo sempre a casa in Romania, quindi ora non sono più lì per il mio tennis. All'inizio non è stato facile, ma ora mi viene naturale e mi sento benissimo. Tutti sono stati molto gentili con me e mi sento a casa.

Naturalmente sono rimasta scioccata dalla notizia del ritiro di Ash Barty, che era la migliore giocatrice del mondo e stava vincendo tutto. Non voglio paragonare i piani di pensionamento in generale perché abbiamo vite diverse. I suoi risultati erano superiori a quelli che avevo raggiunto io a quell'età, quindi non posso fare paragoni. Non mi aspettavo che si ritirasse, ma ora che l'ha fatto significa che è chiaramente felice della sua decisione. Le auguro tutto il meglio, ed è stata molto forte a prendere questa decisione così rapidamente. Ognuno deve decidere per sé e io lo capisco.

Ho sempre detto che se avessi sentito di non poter giocare ai massimi livelli, avrei smesso di giocare a tennis, perché avrebbe significato che non credevo veramente in me stessa. Se non ci credi veramente, non ha senso continuare, ma ora, aver conosciuto Patrick e il nuovo team mi ha portato nuova fiducia in me stesso. Credono davvero che io sia ancora in grado di giocare un buon tennis, quindi l'obiettivo è vincere i tornei ed essere il più forte possibile. Farò tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Sono pronta e ci tengo molto. Per quanto riguarda il numero di anni che penso di avere ancora a disposizione, si tratta di una visione giornaliera. Non voglio fissare un solo obiettivo. L'obiettivo è solo quello di migliorarmi sempre.

