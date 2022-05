Erano partiti in ben 19 lo scorso lunedì, 15 nel tabellone maschile e 4 nel femminile. Ce la fa solo Giulio Zeppieri. E’ lui l’unico azzurro che andrà ad aggiungersi ai 9 tennisti italiani già presenti nel main draw dei due singolari, maschile e femminile. Zeppieri ha completato l’opera vincendo una partita molto convincente contro il francese Sean Cuenin. Classe 2001, Zeppieri ha confermato così le buonissime cose fatte vedere a Roma e da numero 213 della classifica ATP ha trovato il primo preziosissimo accesso della carriera a un torneo dello slam. Una partita di personalità per Zeppieri, che nel finale ha saputo anche gestire la bolgia del campo 14. Zeppieri ha recuperato da 0-40 nell'ultimo game della partita, concludendo per 6-3 6-4 il suo match e portandosi il dito a zittire il pubblico, tutto ovviamente dalla parte del 18enne francese suo avversario.

Fuori Giannessi, Agamenone e Nardi

Ad

Niente da fare invece per gli altri 3 italiani che si erano spinti fino al turno decisivo. In ordine temporale Alessandro Giannessi. Lo spezzino si è arreso all’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 4-6 6-1 2-6 in un’ora e 59 minuti di gioco. Un match equilibrato, in cui Giannessi era riuscito a reagire al primo set perso con un bel 6-1 nel secondo parziale. Poi però Ofner è scappato sia dal 2-2 del secondo set, con 4 game consecutivi.

Roland Garros Zeppieri entra al Roland Garros e zittisce i francesi UN' ORA FA

Più netta la sconfitta di Agamenone. L’azzurro si è arreso 6-3 6-4 al ceco Kolar. Tutto facile per Kolar che è partito col break in apertura sul 3-0 – gestito fino al traguardo del primo set – e che ha poi dimostrato grande personalità, quando ripreso sul 4-4 del secondo set ha strappato nuovamente il servizio ad Agamenone nel nono game, uccidendo ogni possibile speranza di rimonta.

Più rammarico per Luca Nardi contro lo spagnolo Zapata Miralles. Avanti di un set e un break, Nardi non ha sfruttato una chance per il doppio break sul 3-1; e dal 4-2 in suo favore ha subito un parziale di 10 game a 1. Troppe occasioni sprecate, con Luca che non ha concretizzato 10 palle break su 12 contro uno Zapata che ha sfruttato 4 palle break su 4. Insomma, più cinico l'avversario.

16:20 - Fuori anche Nardi

Non passa Nardi, peccato. Avanti di un set e un break, Nardi non ha sfruttato una chance per il doppio break sul 3-1; e dal 4-2 in suo favore ha subito un parziale di 10 game a 1. Troppe occasioni sprecate, con Luca che non ha concretizzato 10 palle break su 12 contro un Zapata che ha sfruttato 4 palle break su 4. Insomma, più cinico l'avversario.

16:13 - Ha mollato Nardi

Doppio break Zapata Miralles, 5-0. Match in sostanza compromesso.

16:02 - Nardi sotto di un break

Sotto di un break ad avvio set decisivo Nardi, con Zapata Miralles che ruba la battuta e sale subito 2-0.

15.47 - Secondo set Zapata Miralles

Non riesce a sfruttare due palle per chiudere il game Nardi, che è così costretto ai vantaggi. Li l'azzurro perde il servizio e insiemea quello anche il secondo set. E poi l'urlaccio di Zapata Miralles, a caricarsi. Suo il secondo set per 6-4. Si va al terzo set!

15:40 - Battaglia nel secondo set, 4-4

Tra Nardi e Zapata Miralles si entra in fase calda: 4-4 secondo set. Tanto equilibrio in campo adesso. Fa caldo a Parigi e ogni cambio campo lo spagnolo mette due borse di ghiaccio sulle ginocchia, evidentemente non al meglio. Speriamo possa essere un dettaglio di cui Nardi si è accorto, di prolungare lo scambio, di provare a lavorare ai fianchi un avversario che sembra stanco.

15:06 - Primo set Nardi, 6-3

E' bastato un break a Luca Nardi per portarsi via il primo set, chiuso per 6-3. E' stata battaglia però più di quanto dica il punteggio.

14:50 - Break Nardi

Bene l'azzurro, che strappa il servizio e lo consolida poi nel game successivo. 4-1 Nardi su Zapata Miralles nel primo set.

14:27 - Iniziato Nardi

Proprio in questo momento, sfida lo spagnolo Zapata Miralles. Test tosto per Nardi. L'italia, che nelle qualificazioni era partita in tutto con 19 tennisti, cerca il secondo accesso al main draw dopo Zeppieri.

14:24 - Ha chiuso Kolar, fuori Agamenone

Purtroppo è durata poco la parità: sul 4-4 Agamenone ha riperso il servizio e il ceco Kolar ha così chiuso per 6-3 6-4. Dunque due azzurri fuori fin qui, Agamenone e Giannessi, e uno in tabellone, ossia Zeppieri. Ultimo azzurro in tabellone è Nardi, che comincia tra poco con Zapata Miralles.

14:16 - Recupera il break Agamenone

Eccolo qui il controbreak dell'azzurro, che rientra sul 4-4. Bella reazione, set riaperto.

13:50 - Medical timeout per Agamenone

Qualche problemino fisico per l'azzurro che ha chiesto l'intervento del fisio. Si tratta di un problema muscolare, Agamenone è stato fatto sdraiare a terra e poi massaggiato. Vediamo se riuscirà a recuperare il break di svantaggio che ha appena subito anche in questo inizio secondo set.

13:35 - Agamenone ha perso il primo set

Il primo parziale è del ceco Kolar che si è imposto per 6-3. Decisivo il break preso in avvio, a freddo. Il ceco l'ha gestito senza rischiare fino appunto alla fine del primo set terminato per 6-3. In salita la strada dell'azzurro.

13:20 - Ha chiuso Zeppieri! E' nel main draw

Ha servito per il match contro il francese Cuenin in una bella atmosfera da battaglia Zeppieri, ma è finito sotto 0-40. L'azzurro è però risalito spinto dal servizio ed è riuscito a battere Cuenin per 6-3 6-4, annullando dunque 3 palle del controbreak. Si è poi portato dito alla bocca per zittire il pubblico Zeppieri, con personalità. Per lui è la prima presenza di sempre nel main draw di uno slam, e da seguito alle buone cose fatte vedere a Roma. Italia dunque che aggiunge un rappresentate alla truppa del tabellone principale.

13:00 - Iniziato Agamenone

Sfida il ceco Kolar. Non sarà facile facile per l'azzurro questo match.

12:31 - Primo set Zeppieri! 6-3

Sotto 0-30, Zeppieri rimonta, concede una palla per il controbreak, ma lotta e sul secondo set point forza la seconda di servizio, con Cuenin che spedisce larghissima la risposta di dritto. 6-3 per l'italiano, primo set in cassaforte.

12:26 - Bel game di Cuenin, 5-3

Bel game giocato e condotto da Cuenin in questo turno di battuta. Siamo 5-3 per Zeppieri, che serve per il set.

12:20 - Zeppieri avanti 5-2

Bellissimo serve and volley per Zeppieri, che spiazza l'avversario con un dritto incrociato corto e vola sul 5-2.

12:18 - Break per Zeppieri!

Con un urlo di autoincitamento, Zeppieri strappa il servizio all'avversario costringendolo a spedire lungo un dritto dopo la sua risposta profondissima. Zeppieri condice 4-2.

12:14 - Zeppieri avanti 3-2

Iniziato dunque il match di Giulio Zeppieri contro il francese Sean Cuenin. Zeppieri è avanti 3-2, servizio per il transalpino.

12:03 - Dritto in rete, Giannessi fuori

Basta un solo match point a Sebastian Ofner per passare il turno: l'austriaco forza un'accelerazione sul dritto di Giannessi, che ci arriva male e la butta in rete. Finisce 6-4 1-6 6-2 per Ofner, niente main draw per Alessandro Giannessi.

11:59 - Ofner conferma il break

Sebastian Ofner tiene il servizio e conferma il break. È avanti 5-2 e ora Giannessi serve per restare nel match.

11:58 - Tra poco in campo Zeppieri

È finito il primo match sul campo 14: tra poco in campo Giulio Zeppieri contro Sean Cuenin.

11:54 - Ahiai Giannessi, break Ofner

Brutto dritto in corridoio per Giannessi proprio sulla palla break. Ofner avanti 4-2.

11:50 - Ofner avanti 3-2

Si prosegue on serve. Giannessi tiene il servizio, Ofner replica a sua volta e siamo 3-2 per l'austriaco.

11:40 - 2-1 Ofner on serve

Primo game del terzo set tirato, Ofner deve salvarsi dal gioco aggressivo di Giannessi, ma nonostante la sofferenza si prosegue on serve e l'austriaco è avanti 2-1.

11:24 - 6-1 Giannessi, che set!

Chiusura imperiosa di set per Giannessi, che si riporta sull'1-1 con l'ultimo game vinto a zero e concluso con un altro ace.

11:22 - Gianessi avanti 5-1

Rovescio di Ofner in rete sullo 0-40, altro break per Giannessi! Ora l'austriaco sta provando un po' a variare, ma lo spezzino è in fiducia e sbaglia pochissimo.

11:17 - 4-1 per Giannessi

L'italiano sembra decisament più paziente ora: l'avversario lo fa correre, ma lui aspetta, senza avere fretta. Chiude il proprio turno di servizio con un ace e vola 4-1.

11:14 - Break di Giannessi!

Game lunghissimo, in cui Ofner insiste parecchio sul rovescio dell'italiano. Sull'ultima palla break, però, l'austriaco commette doppio fallo e Giannessi va avanti 3-1.

11:04 - Giannessi tiene il servizio

Bene ora lo spezzino, che guadagna metri in campo e schiaccia l'avversario sul fondo. Giannessi è avanti 2-1.

11:01 - Break e controbreak: 1-1

Giannessi apre male al servizio il secondo set e concede subito il break, lanciandosi anche qualche urlaccio. Poi sul servizio dell'avversario glielo strappa a 15, ottenendo il controbreak con un dritto in corridoio dell'avversario.

10:53 - Primo set Ofner

Sul 40-15, Ofner serve esterno e la risposta di Giannessi finisce in rete. Primo set 6-4 per l'austriaco.

10:49 - Di nuovo break Ofner

Perde il servizio a zero Giannessi, innervosito da una palla out (secondo lui) non chiamata dal giudice di linea e dalle condizioni di gioco difficili per colpa del vento.

10:45 - Controbreak di Giannessi!

Siamo sul 4-4! Giannessi aveva tenuto il proprio turno di battuta nel game precedente. In questo sulla palla break costringe l'avversario a un recupero e la palla di Ofner finisce in rete. si riparte col punteggio in equilibrio col servizio del mancino spezzino.

10:38 - Ofner conferma il break

Sebastian Ofner è avanti 4-2. Salva una palla break e tiene il servizio.

10:30 - Break per Ofner

Ofner avanti 3-2 con break. Alla seconda palla break del game, ai vantaggi, Ofner spinge con un'accelerazione di dritto incrociando profondo, Giannessi ci arriva ma stecca il dritto, che finisce lungo.

10:25 - Giannessi on serve

La sfida tra Giannessi e Ofner è iniziata da poco. Al momento c'è al servizio l'italiano sul punteggio di 2-2.

10:00 - Si riparte, gli italiani in campo

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di tennis. È il quarto giorno delle qualificazioni al Roland Garros e la giornata prevede diversi italiani in campo. Apre subito Alessandro Giannessi contro Sebastian Ofner sul campo 12. Poi ci sarà Giulio Zeppieri opposto a Sean Cuenin come secondo match del campo 14 e in seguito Franco Agamenone-Zdenek Kolar sarà il terzo match del campo 6 , mentre Luca Nardi sarà a sua volta impegnato nel terzo match con Bernabe Zapata Miralles sul campo 13.

Giannessi passa contro Tirante: lo scambio più bello del match

Roland Garros Medvedev: “Non mi esprimo al meglio sulla terra battuta” 5 ORE FA