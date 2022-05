C’era grande attesa per capire dove sarebbero finiti Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Se insieme, se opposti... Beh, il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2022 è stato durissimo: non solo i due spagnoli sono nello stesso lato, ma finiscono anche dal lato di Novak Djokovic. Una parte alta durissima, devastante. Oltre ai 3 principali favoriti al titolo, infatti, qui dentro c’è anche Alexander Zverev. Djokovic-Nadal potrebbe dunque essere match già ai quarti di finale, così come Zverev-Alcaraz.

Va decisamente meglio a chi è finito sotto, Daniil Medvedev, testa di serie n°2, così come Andrey Rublev. Ma soprattutto al finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas. Il greco è finito nella parte bassa ed esordirà contro Lorenzo Musetti; nel quarto eventuale, sulla carta, con Ruud. Nella parte bassa ci sono anche 4 dei 6 italiani nel main draw. Sinner sfiderà proprio un qualificato al via. Qui sotto anche Cecchinato-Andujar e Sonego-Gojowczyk. Più sfortunato in termini complessivi Fabio Fognini, che finisce nell’impossibile parte alta: il ligure aprirà con Popyrin.

Ad

A questi azzurri da aggiungere anche Giluio Zeppieri: proveniente dalle qualificazioni, il suo posto in tabellone lo conosceremo solo più avanti, con il torneo di quali che terminerà domani (venerdì 20 maggio, ndr). IL TABELLONE MASCHILE

Roland Garros Zeppieri entra al Roland Garros e zittisce i francesi 4 ORE FA

I primi turni dei big

PARTE ALTA

Djokovic-Nishioka

Zverev-qualificato

Nadal-Thompson

Alcaraz-Qualificato

PARTE BASSA

Medvedev-Bagnis

Rublev-Kwon

Ruud-Tsonga

I primi turni degli italiani

PARTE ALTA

Fognini-Popyrin

PARTE BASSA

Cecchinato-Andujar

Musetti-Tsitsipas

Sinner-Qualificato

Sonego-Gojowczyk

Tabellone femminile

Nel tabellone femminile anche in questo caso la parte alta sembra la più squilibrata. E’ stata sorteggiata qui dentro infatti l’attuale n°1 del mondo e in striscia di 28 partite consecutive Iga Swiatek. Insieme a lei anche Sabalenka, Collins, Badosa e Pliskova. Qui dentro, nella parte alta, anche 3 delle 4 italiane presenti: Giorgi-Zhang, Bronzetti-Ostapenko e Paolini-Begu le partite di primo turno delle azzurre. Swiatek, che punta a un titolo già vinto qui nel 2020, dovrà guardarsi eventualmente al terzo turno da una cliente scomoda: Liudmila Samsonova, testa di serie n°25, è stata l’unica giocatrice fin qui in grado di impensierire la polacca in questa sua striscia vincente di 28 partite. Insomma, potrebbe venire fuori un bel match al 3° turno.

Trevisan-Dart. IL TABELLONE FEMMINILE Finisce sotto invece la campionessa in carica Krejcikova. La ceca, fuori da tanto a causa degli infortuni ma nonostante questo ancora n°2 del mondo, proverà a difendere il titolo partendo con la francese Parry. Nella parte bassa c’è anche Martina Trevisan, che inizierà la sua campagna sfidando l’inglese Dart. Nella parte bassa anche Ons Jabeur: vincitrice a Madrid e finalista a Roma, la tunisina partirà sfidando la polacca Linette, poi eventualmente, un secondo turno proprio contro

I primi turni delle Italiane

PARTE ALTA

Bronzetti-Ostapenko

Giorgi-Zhang

Paolini-Begu

PARTE BASSA

Trevisan-Dart

Nadal: "Alcaraz? E’ come una nuova auto, la vecchia non la guardi più..."

Roland Garros Medvedev: “Non mi esprimo al meglio sulla terra battuta” 8 ORE FA