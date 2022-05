Sconfitta all’esordio per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Roma. Sulla terra rossa italiana l’azzurra (n.55 al mondo) viene nettamente battuta da Jil Teichmann (n.29 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. La svizzera sfiderà al secondo turno la testa di serie n.6, ovvero la ceca Karolina Pliskova.

Dopo due game tranquilli, Paolini vola subito sul 15-40 e alla seconda occasione buona porta a casa il break. La nostra portacolori tiene bene il servizio successivo e sembra sicura del suo tennis, ma poi qualcosa si rompe:Teichmann prima si riporta in parità con il break nel sesto game (3-3) e poi tira dritto fino alla conquista del primo set (6-3).

Il secondo parziale non vede una grande reazione di Paolini e la svizzera ne approfitta per rubare il servizio nel terzo game (1-2). L’azzurra fatica, chiama il medical time-out per un problema al ginocchio, ma resiste e torna in campo. La partita però ormai è praticamente segnata e la numero 29 al mondo si aggiudica anche il secondo set con un netto 6-2.

A fine match sono quattro i break portati a casa da Teichmann contro l’uno della sua avversaria. La svizzera termina l’incontro con l’80% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 57% di Paolini) e il 65% con la seconda (contro il 45% dell’azzurra). I punti totali ottenuti dalle due tenniste sono 65 per la numero 29 al mondo e 47 per la nostra portacolori.

