Non si ferma più Iga Swiatek. La polacca colleziona il ventisettesimo successo consecutivo e conquista la finale degli Internazionali d’Italia. La numero uno del mondo ha superato in due set la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2 6-1 e domenica andrà a caccia del suo quinto titolo stagionale ed anche del secondo di fila al Foro Italico, dopo quello dello scorso anno con il clamoroso doppio 6-0 a Karolina Pliskova. Rispetto alla finale di Stoccarda, questa volta Swiatek ha concesso addirittura un game in meno a Sabalenka. Semplicemente dominante in questo momento la numero uno del mondo, che non sembra davvero avere rivali sulla terra rossa. Sabalenka paga come sempre i soliti problemi al servizio (appena il 29% dei punti vinti con questo colpo) e 31 errori non forzati; mentre Swiatek ha chiuso con 15 vincenti contro gli otto dell’avversaria.

La cronaca del match

Il primo set comincia con tre break consecutivi. Sabalenka perde subito a zero il servizio, ma riesce a recuperare immediatamente lo svantaggio. I problemi al servizio proseguono per la bielorussa, che subisce nuovamente il break. Swiatek comincia a macinare il suo gioco e la prima frazione diventa un monologo della polacca. La numero uno del mondo toglie ancora a zero la battuta all’avversaria nel settimo gioco e poi chiude sul 6-2.

Il secondo set si apre con l’immediato break di Swiatek. Sabalenka ha due chance di controbreak nel game successivo, ma non riesce a sfruttarle. Da quel momento la partita praticamente finisce e la numero uno del mondo è implacabile. La polacca ottiene un altro break e vola sul 4-0. Sabalenka ha una minima chance di provare a rientrare nel match, ma spreca malamente la palla break nel sesto game. Finisce 6-1 con l’ennesimo break conquistato da Swiatek.

Swiatek aspetta ora in finale la vincente della seconda semifinale, che mette di fronte la tunisina Ons Jabeur, vincitrice del torneo di Madrid ed anche lei in striscia positiva, e la russa Daria Kasatkina, che è già certa di rientrare tra le prime venti della classifica mondiale con questo risultato.

Swiatek: "È un sogno essere paragonata ai miei idoli"

