Missione compiuta. Marco Cecchinato (n.108 del mondo) conquista l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Il siciliano ha dominato quest’oggi l’incontro finale delle qualificazioni contro il n.123 del ranking Jozef Kovalik: 6-2 6-1 lo score in favore di Cecchinato in 1 ora e 10 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro che non ha mai sofferto l’avversario, avendo un rendimento costante al servizio e alla risposta.