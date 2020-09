Buona la prima per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2020. Il giovane azzurro asfalta un nervosissimo Benoit Paire con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco e stacca così il pass per il secondo turno del Masters 1000 romano, dove tenterà il colpo grosso contro il numero 3 del tabellone Stefanos Tsitsipas.