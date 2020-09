Inizia nel migliore dei modi l’avventura delle azzurre nel tabellone degli Internazionali d’Italia 2020. Jasmine Paolini ha superato in due set la lettone Anastasija Sevastova, numero 46 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora. Davvero una bella prestazione della toscana, che ha spinto bene con il dritto, sfruttando anche una giornata terribile al servizio per l’avversaria, con Sevastova che non è mai riuscita a tenere un turno di battuta.