Signore e signori, che partita! Lorenzo Musetti da Carrara fa la sua impresa e batte in due set 6-0 7-6 (2) il numero 17 del mondo Stanislas Wawrinka. Basterebbe questo. In realtà è necessario aggiungere il primo turno degli Internazionali d'Italia 2020 nella cornice speciale del Foro Italico. Un match magico e l'illusionista, come lo chiamano tutti, si concede il suo primo successo in un Masters 1000 in carriera (il primo classe 2002 a farlo) battendo un Wawrinka sicuramente appannato e non in condizione, ma comunque un tennista di spessore. Musetti, dunque, affronterà nel secondo round il numero 35 del ranking Kei Nishikori, reduce un periodo complicato (positività al Covid-19) che ha sconfitto in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (numero 44 del mondo) per 6-4 7-6 (3). Oggi è nata un stella? Lo scopriremo...