Splendida impresa di Lorenzo Musetti che batte Stan Wawrinka in due set col punteggio di 6-0, 7-6 e si qualifica al secondo turno degli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. Con la qualificazione di Musetti diventano 8 gli italiani a essere approdati al secondo turno del torneo romano: si tratta di un record assoluto. Musetti, carrarese classe 2002, era all'esordio in un tabellone 1000. Al secondo turno affronterà Kei Nishikori che ha eliminato Albert Ramos-Vinolas.