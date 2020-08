Dal nostro partner OAsport.it

Sarà un cast stellare quello che prenderà parte agli Internazionali d’Italia 2020. Il torneo, che si disputerà sulla terra rossa di Roma dal 14 al 21 settembre, godrà infatti della partecipazione di 19 dei primi 20 tennisti al mondo, stando all’entry list che è stata diramata oggi: l’unico assente sarà, per ovvi motivi, Roger Federer.

A guidare questa parata di stelle ci saranno Novak Djokovic e Rafael Nadal, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking ATP. Se il serbo sarà di ritorno dagli US Open, il maiorchino, invece, ha scelto di non partire per gli USA e potrà prepararsi al meglio per un torneo di cui è campione uscente e che ha già vinto per ben nove volte. Accanto a loro, i vari Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, oltre agli italiani Matteo Berrettini e Fabio Fognini (quest’ultimo sta recuperando dopo l’operazione alle caviglie).

Il cut-off del tabellone a 56 posti è al n.36 del norvegese Casper Ruud: a questi giocatori si aggiungeranno 4 wild cards, 8 special exempts (giocatori impegnati nelle fasi finali di altri tornei) e 8 provenienti dalle qualificazioni. Di seguito la lista degli ammessi al tabellone principale.

L'entry list degli Internazionali d'Italia 2020

Djokovic, Novak SRB 1

Nadal, Rafael ESP 2

Thiem, Dominic AUT 3

Medvedev, Daniil RUS 5

Tsitsipas, Stefanos GRE 6

Zverev, Alexander GER 7

Berrettini, Matteo ITA 8

Monfils, Gael FRA 9

Goffin, David BEL 10

Fognini, Fabio ITA 11

Bautista Agut, Roberto ESP 12

Schwartzman, Diego ARG 13

Rublev, Andrey RUS 14

Khachanov, Karen RUS 15

Shapovalov, Denis CAN 16

Wawrinka, Stan SUI 17

Garin, Cristian CHI 18

Dimitrov, Grigor BUL 19

Auger-Aliassime, Felix CAN 20

Isner, John USA 21

Paire, Benoit FRA 22

Lajovic, Dusan SRB 23

Fritz, Taylor USA 24

Carreno Busta, Pablo ESP 25

de Minaur, Alex AUS 26

Basilashvili, Nikoloz GEO 27

Evans, Daniel GBR 28

Hurkacz, Hubert POL 29

Raonic, Milos CAN 30

Nishikori, Kei JPN 31

Krajinovic, Filip SRB 32

Coric, Borna CRO 33

Struff, Jan-Lennard GER 34

Pella, Guido ARG 35

Ruud, Casper NOR 36

