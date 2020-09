Gli Internazionali di Tennis 2020, in programma al Foro Italico di Roma dal 14 al 21 settembre, si disputeranno senza la presenza del pubblico come riporta la Gazzetta dello Sport. Gli organizzatori speravano di poter fare svolgere il torneo a porte aperte, seppur con ingresso contingentato, ma la Regione Lazio ha posto il veto e ha informato la Federtennis che accoglierà la raccomandazione degli "zero spettatori" effettuata dal Comitato Tecnico-Scientifico.