Sara Errani è costretta a un nuovo stop. Questa volta a darle problemi è un gomito, che le impedisce di giocare senza provare dolore. Per questo la tennista azzurra ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Ecco il suo post su Instagram:

Dopo due settimane difficili con molto dolore, domani a Madrid mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito. Tramite artroscopia dovrò rimuovere alcuni frammenti ossei dall’articolazione che impedivano la normale mobilità del braccio. Vi terrò aggiornati e spero di tornare presto in campo. 🤞🏼😊

Questo ulteriore arresto è un duro colpo per il ranking di Errani, già precipitato di 15 posizioni dopo l'ultima settimana. Attualmente è la numero 160 del mondo, career low che fa da contraltare al carrer high al numero 5 WTA del 2013. Giustamente, però, se non è in grad di giocare senza sentire male, questa è l'unica via per rimettersi in gioco e tornare nuovamente a scalare posizioni.

