Nadal: "Non so più cosa sia giocare senza dolore"

La Schiavone prosegue raccontando il punto più basso della sua carriera e il più alto della solitudine: "Il momento in cui mi sono sentita più sola è stato quando ho perso il torneo di Wimbledon al primo turno nel 2010, lì sono crollate molte aspettative. Il tennis non ti consente di coltivare amicizie facilmente. Quello che diceva Agassi nel suo libro è vero, io tutt'ora mi sento molto sola e piango”

La Schiavone poi affronta il tema del cancro: "Facevo fatica a giocare a tennis e pensavo fosse l'età, invece era qualcos'altro. Ero anche dimagrita molto, ma nel complesso stavo bene. Poi un giorno ho scoperto questo linfonodo nel collo e sono andata dal dottore, scoprendo questa malattia. Quando te lo dicono ti crolla il mondo addosso, è tutto incerto e 'scuro', pensi di aver perso tutto. Mi sento di dire tre cose a chi si trova in questa situazione: la prima è di circondarsi di persone che vi amano, la seconda è che siamo più forti di quello che crediamo; quando pensiamo di non potercela fare, abbiamo sempre quei cinque minuti o quella palla in più da giocare, quella possibilità a cui nemmeno pensiamo. Ultima cosa: trovate qualcosa che vi dia motivazione, che vi stimoli ad alzarvi tutti i giorni per lottare".