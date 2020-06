Serena Williams: "Ho dovuto lottare contro il razzismo, sono orgogliosa di essere nera"

La campionessa americana ha parlato a cuore aperto pensando alla morte di George Floyd che ha scosso gli Stati Uniti e non solo.

Molte persone non sanno che nel corso della mia vita ho dovuto superare molte sfide. Ho dovuto lottare contro le ineguaglianze, ho dovuto fare i conti anche io con il razzismo e, cosa molto triste, tutto questo è una cosa normale per le persone che hanno la pelle del mio colore

Con queste parole Serena Williams, nel corso di una diretta Instagram molto sentita, ha fatto luce su alcuni aspetti della sua vita in questo momento così delicato in cui in tutta l’America si susseguono forti proteste nel ricordo di George Floyd, morto a Minneapolis mentre era sotto custodia della polizia.

Tennis Il rovescio della medaglia: si decide il 2020 del tennis, US Open e Roland Garros sperano DA 6 ORE

“Purtroppo – ha proseguito Serena – è un qualcosa con cui ci si ritrova sistematicamente a fare i conti, e non possiamo permettere che diventi la normalità. E’ triste che anche una giocatrice di tennis come me abbia dovuto accettare determinate situazioni spiacevoli solo per il colore della pelle. In alcune circostanze, durante la mia carriera, mi è capitato di sentirmi a disagio in alcuni ambienti e a volte ho percepito anche di essere giudicata per il semplice fatto di essere nera. D’altra parte sono entrata a fare parte di un sport che era completamente ‘bianco’, e ripensando ai primi tempi, non è stato per niente facile”.

Play Icon WATCH Il discorso da brividi di Coco Gauff per George Floyd: "Non restate in silenzio, bisogna agire ora!" 00:01:38

La campionessa statunitense, però, ha voluto far capire che il suo impegno per cercare di fare in modo che le cose cambino sarà totale:

Sono e sarò sempre orgogliosa di come sono. Sono orgogliosa di essere nera e so che non sarei stata la stessa se il colore della mia pelle fosse stato diverso, non sarei stata così forte e non sarei riuscita ad avere la carriera che ho avuto. I miei genitori mi hanno insegnato ad amare me stessa e di questo li ringrazierò sempre, di certo continuerò a far sentire la mia voce in merito a una questione delicata come il razzismo e sarò sempre pronta a fare la mia parte per fare in modo che le persone possano migliorare

Play Icon WATCH 8 giugno 2002: Serena Williams vince il Roland Garros e la fotografa è Venus, sconfitta in finale 00:00:18

Tennis Serena Williams: "Sono preoccupata per il circuito e non so cosa succederà nei prossimi mesi" 31/05/2020 A 18:13