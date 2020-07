Serena Williams, la dinastia prosegue? Gli scatti con la figlia Olympia diventano virali

La sette volte campionessa di Wimbledon spopola sui social per degli scatti che la ritraggono con la figlia Olympia Ohanian mentre si allenano sul campo da tennis.

È proprio il caso di dire che “buon sangue non mente”: lezioni private di tennis per Serena Williams: la studentessa è sicuramente speciale, sua figlia Alexis Olympia Ohanian. Non ha nemmeno tre anni la piccola ma sembra già parecchio portata per il tennis. Stesso completino e stesse movenze, sui social diventano virali gli scatti postati da Serena che ritraggono lei e una sorta di versione in miniatura della vincitrice di 39 titoli del Grande Slam.

Tennis Nick Kyrgios loda Federer: "E' il migliore di tutti i tempi. Io cerco solo di divertirmi in campo" DA UN' ORA

Oltre al milione di like, sono innumerevoli i commenti al post Instagram tra cui spiccano quello di zia Venus che scrive “vi amo troppo!” e quello di Carloine Wozniacki che digita “questa è la cosa più tenera che abbia mai visto”. I geni lasciano presupporre grandi cose per Olympia, intanto ha già conquistato il mondo dei social prima di quello dei campi da tennis.

Play Icon WATCH 8 giugno 2002: Serena Williams vince il Roland Garros e la fotografa è Venus, sconfitta in finale 00:00:18

Tennis Isner promuove il torneo ad Atlanta con pubblico: "Chi lo critica resti in cantina quanto gli pare" DA 18 ORE