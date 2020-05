Serena Williams: "Sono preoccupata per il circuito e non so cosa succederà nei prossimi mesi"

Dal nostro partner OAsport.it

Il mondo del tennis continua a vivere nell’incertezza. Da una parte si continuano ad organizzare tornei di esibizione, mentre dall’altra si attende ancora quando ATP e WTA daranno nuovamente il via alla stagione, con la ripartenza ufficiale del circuito mondiale.Sulla questione è intervenuta Serena Williams, che si è detta molto preoccupata per la situazione in cui il tennis si trova dopo la pausa per la pandemia:

Sono molto preoccupata per quello che sta succedendo nel circuito. Abbiamo ragazzi e ragazze che vivono di tennis settimana dopo settimana e che allo stato attuale non hanno alcuna entrata. È terribile. Dovremo iniziare a porci delle domande per evitare che cose del genere possano succedere di nuovo e per migliorare la quotidianità di chi fa parte di questo mondo.

Continua la tennista americana: Il nostro è uno sport dal carattere internazionale. Abbiamo una serie di problemi completamente differenti rispetto a tutti gli altri. Non so nemmeno come si potrà ricominciare a viaggiare tra qualche mese. Sinceramente non so cosa succederà nei prossimi mesi”.





