Sono devastata e scioccata dalle notizie che stanno circolando - dice la campionessa americana -. Spero che stia bene e che venga ritrovata al più presto. Non possiamo rimanere in silenzio, quello che è successo va chiarito. Mando un pensiero a lei e alla sua famiglia in questo momento così difficile". Cresce la preoccupazione per Peng Shuai , la tennista cinese di cui non si hanno notizie ormai da giorni. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, anche Serena Williams ha voluto far sentire con forza la propria voce: "- dice la campionessa americana -.".

Il tweet di Serena Williams, corredato dall'hashtag #whereispengshuai, si unisce alle prese di posizione di altri tennisti che nelle scorse ore hanno espresso la loro vicinanza nei confronti della tennista cinese. Novak Djokovic, a Torino per le Finals, aveva parlato di "storia scioccante", così come Naomi Osaka che aveva espresso la propria apprensione su Twitter esattamente come Serena Williams.

