È di qualche giorno fa l’intervista ad Antonio Conte a “The Independent”, durante la quale esprimeva la sua solidarietà nei confronti degli atleti russi: “Sapere che gli atleti russi sono banditi dalle competizioni è molto triste. Penso che non sia giusto. Conosco molto bene il lavoro che fanno ogni giorno”.

Ogni atleta proveniente dalla Russia infatti non può prendere parte ad alcuna gara internazionale e, secondo quanto deciso da Fifa e Uefa, la Russia sarà esclusa dalla corsa ai Mondiali in Qatar.

Questa empatia nei confronti dei russi a Stakhovsky non è proprio andata giù: l’ex numero 31 del tennis si trova infatti nella capitale ucraina, a Kiev, per proteggere il proprio Paese. È dal fronte che replica a Conte con due storie sui social: nella prima si leggono riportare le parole del tecnico del Tottenham, la seconda invece riporta il messaggio che l’ex tennista ha inviato in chat privata proprio a Conte.

Non sono sicuro tu capisca la situazione che stiamo vivendo qua in Ucraina - scrive - altrimenti non potrei nemmeno immaginare come tu abbia potuto dire quelle cose, in cui sembra che sei dispiaciuto per gli atleti e gli uomini d’affari russi… Milioni di ucraini hanno avuto lasciare le proprie case a causa dell’invasione russa… Milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie città divenute ormai un inferno, mentre aerei russi e artiglieria li bombardavano…"

Per favore svegliati… I russi dovranno portare su di sé la colpa collettiva per tutte le distruzioni e le morti che stanno provocando in Ucraina.

Per ora Antonio Conte sembrerebbe ancora non aver inviato una risposta. Nel frattempo Sergiy Stakhovsky, assieme a centinaia di civili, continua a difendere il suolo ucraino e a pubblicare sui social testimonianze di quello che sta vivendo.

