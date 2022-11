tanti infortuni e poche gioie. A guardare i freddi numeri, rispetto alla fine del 2021, l'altoatesino e il romano hanno perso rispettivamente 5 e 9 posizioni nel ranking mondiale, pur rimanendo saldamente nella top20. Ripercorriamo insieme l'annata di Matteo e Jannik, con la speranza che la fase finale della Coppa Davis (in programma a Malaga a fine novembre, l'Italia esordirà ai quarti contro gli USA) e il 2023 possano rappresentare il riscatto. Con il ritiro di Matteo Berrettini dal Masters 1000 di Bercy e l'eliminazione a sorpresa al primo turno di Jannik Sinner, nel giro di 24 ore si è conclusa la stagione dei due alfieri del tennis italiano che, purtroppo, non prenderanno parte alle Nitto Atp Finals di Torino . Una stagione complicata, contraddistinta da. A guardare i freddi numeri, rispetto alla fine del 2021, l'altoatesino e il romano, pur rimanendo saldamente nella top20. Ripercorriamo insieme l'annata di Matteo e Jannik, con la speranza che la fase finale della Coppa Davis (in programma a Malaga a fine novembre, l'Italia esordirà ai quarti contro gli USA) e il 2023 possano rappresentare il riscatto.

Sinner, tra cambio di staff e infortuni un solo titolo

Nell'analizzare la stagione del ragazzo di Sexten è impossibile non partire dal match point sprecato nei quarti di finale degli US Open contro Carlos Alcaraz , poi vincitore del torneo americano. Un 15 che sa di "sliding doors" e che diventa l'istantanea perfetta del 2022 di Jannik. Le statistiche raccontano una crescita importante a livello Slam (quarti in Australia, a Londra e a Flushing Meadows), ma anche di un'inflessione nei risultati negli altri tornei con un solo titolo in bacheca (Umago) rispetto ai 4 del 2021, nove infortuni, non gravi ma subiti ciclicamente: dalle vesciche di Miami alla distorsione alla caviglia di Amburgo fino al fastidio alla mano nella figuraccia con Huesler a Parigi. Sinner ha preso parte solo a due Atp 500 e a tre 250, troppo pochi per erodere posizioni in un circuito così competitivo. Infine capitolo staff: tra febbraio e giugno l'altoatesino ha rivoluzionato il suo team chiudendo i rapporti con lo storico coach Riccardo Piatti e aprendo la collaborazione con Simone Vagnozzi con la consulenza di Darren Cahill. Tanta carne al fuoco dal punto di vista tecnico-tattico e un giudizio, per ora, sospeso. Tirando le somme, rimanere in top20 dopo un'annata del genere è stato quasi un miracolo, ma nei momenti in salute è comunque mancato il salto di qualità. Sufficienza piena, ma niente di più: 6.

Ottovolante Berrettini: due titoli come nel 2021

Inutile girarci attorno: l'esclusione per Covid il giorno dell'esordio in un Wimbledon da favorito n° 2 è stata una batosta. I punti guadagnati nella finale dell'anno scorso erano già persi a causa della scellerata querelle tra l'Atp e gli organizzatori del torneo, ma l'allievo di Vincenzo Santopadre, reduce dall'ormai consueta cavalcata sull'erba con annessi trionfi a Stoccarda e al Queen's, era in formissima e puntava a fare la storia del tennis italiano. Un tampone lo ha rispedito sulle montagne russe, come ci ha abituato in tutta la sua carriera costellata da tornei dominati e infortuni pesanti. Come quello alla mano destra che gli ha fatto saltare a piè pari tutta la stagione sulla terra rossa, compreso il Roland Garros. Oltre ai due titoli sopracitati, rimane l'acuto agli Australian Open (semifinale persa con Nadal, poi vincitore - coincisa col best ranking al 6° gradino del mondo) e le due finali negli Atp 250 di Gstaad e Napoli. Su soli 12 tornei disputati - oltre ad Atp Cup, Laver Cup e Davis - difficile fare meglio: 7.

