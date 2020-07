Sinner decolla dall'hangar di Berlino: altri due scalpi tra i top20 e il dilemma Stati Uniti

L'enfant prodige azzurro si è tolto più una soddisfazione sul cemento del bett1ACES, mini-torneo di esibizione a Berlino, battendo il russo Khachanov e lo spagnolo Bautista Agut, rispettivamente numero 15 e 12 del ranking Atp, per poi soccombere nella doppia sfida contro Dominic Thiem. Tra punti di forza e aspetti da migliorare, proviamo a capire quale sarà la sua programmazione post-Covid

Una meravigliosa torta a cui è mancata solo la ciliegina. Il torneo-esibizione di Berlino, spacchettato in due mini-tabelloni prima sull'erba e poi sul cemento nella suggestiva cornice dell'hangar dell'ex aeroporto di Tempelof, ha mostrato che Jannik Sinner se la può giocare con chiunque nel circuito Atp. Lo dimostrano le vittorie contro due top20 come il russo Karen Khachanov e lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l'ottima doppia prova contro l'uomo del momento del tennis mondiale, l'austriaco Dominic Thiem, che non ha concesso palle break all'altoatesino, ma si è complimentato alla fine di entrambe le sfide per i progressi fatti dal 18enne azzurro negli ultimi mesi.

Gli scalpi tra i top20 di Jannik

Data Giocatore Torneo Risultato 17/10/2019 Gael Monfils [13] ATP 250 Anversa (ottavi) 6-3 6-2 13/02/2020 David Goffin [10] ATP 500 Rotterdam (ottavi) 7-6(7) 7-5 17/07/2020 Karen Khachanov [15] Bett1Aces (quarti) ESIBIZIONE 6-3 7-6(3) 18/07/2020 Roberto Bautista Agut [12] Bett1Aces (semifinale) ESIBIZIONE 7-6(5) 6-2

Il ritorno sull'erba, l'exploit sul cemento

L'ultima presenza pre-Covid dell'allievo di Riccardo Piatti, attualmente numero 73 al mondo, erano stati gli ottavi dell'Atp 250 di Marsiglia dello scorso febbraio con la sconfitta in tre set contro Medvedev. Il ritorno in campo dopo quasi 6 mesi, con il battesimo sull'erba, superficie su cui il talento di San Candido ha giocato appena cinque match in carriera (e nessuno in un main draw), non è stato affatto facile: sull'impianto Steffi Graf della capitale tedesca un ex leone (e numero 2) come Tommy Haas, 23 anni più vecchio, lo ha portato al super tie-break, creandogli non pochi problemi sul diritto. Nel match successivo, la semifinale, ha ceduto a Thiem in due set nonostante un’onorevole difesa e un punto in tuffo che rimarrà negli annali.

Tutto un altro ritmo sul veloce, dove Sinner si è divertito e si è tolto più di una soddisfazione, anche se si trattava pur sempre di esibizioni. Il 18enne contro Khachanov e Bautista Agut, rispettivamente numero 15 e 12 al mondo, ha mostrato tutto il repertorio che gli ha permesso di scalare il ranking Atp in tempi record e di diventare il secondo più giovane di sempre nella top 80 dopo Rafa Nadal: palla pesante e veloce, grande coordinazione nonostante le lunghe leve, rovescio profondo e assassino e buon approccio all'attacco a rete, anche se i margini di miglioramento sono ancora enormi, soprattutto sul diritto, con la maggior parte dei punti realizzati con la variante dell'inside-out che deve diventare un asso nella manica, non un colpo da utilizzare (quasi) sempre nello scambio. Nella finale-rivincita con Thiem, vinta ancora più agilmente dall'austriaco, Jannik ha capito dove dovrà lavorare nei prossimi mesi per colmare il gap che lo divide dalla vetta. Nell’intervista post-partita il numero 3 del mondo e finalista all'ultimo Slam disputato, gli Australian Open, ha dichiarato di aver giocato "il suo miglior tennis post Covid-19”. Una frase che suona quasi un complimento letta con le dovute cautele.

L'incognita della programmazione post-Covid

A circa 20 giorni dal primo torneo ufficiale, l'azzurro ha espresso più di qualche dubbio sulla sua partecipazione ai tornei americani, ovvero l’ATP 500 di Washington, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open.

La mia presenza a New York dipenderà da alcune cose. In primis voglio valutare le regole e le restrizioni che attueranno li, poi voglio capire se vi sarà una quarantena obbligatoria all'arrivo e al rientro in Europa. Se le condizioni principali non mi soddisferanno credo che resterò in Europa e disputerò un Challenger dell'Atp Tour sulla terra in vista dei tornei principali.

Il tabellone a 128 giocatori dello Slam a stelle e strisce gli consentirebbe di entrare senza problemi nel main draw, mentre per quanto riguarda i tornei di Washington e di Cincinnati difficile che possano negargli una wild card, complici diversi forfait illustri. Leggendo tra le righe, l'obiettivo di Sinner è provare a dare il meglio nel trittico Madrid-Roma-Parigi (da metà settembre), giocando qualche torneo Challenger nel Vecchio Continente (il calendario, tra agosto e settembre propone quattro appuntamenti in Italia sulla terra battuta, Todi, Trieste, Cordenons e Parma). Guardando le prestazioni e i risultati di Berlino, comunque, l'enfant prodige azzurro ha ricominciato col piede giusto.

