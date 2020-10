Il Roland Garros 2020 come una partenza e non come un arrivo. Dopo i quarti di finale al debutto nello Slam francese, Jannik Sinner è pronto per volare in direzione San Pietroburgo, dove sarà in campo tra pochi giorni sul veloce indoor del 500 Atp. L'allievo di Riccardo Piatti è stato ospite al Festival dello Sport della Gazzetta ed è ritornato sul big match contro Rafael Nadal.

"Contro Nadal ho avuto tante chance, sia nel primo che nel secondo set, ma le condizioni non erano semplici: c'era vento e faceva freddo. Gli ero vicino ma lui gestisce meglio i momenti del match ed è stato in grado di cambiare la partita più volte. Dovevo sfruttare le chance avute e non l'ho fatto. Ho sbagliato alcuni colpi, non le scelte. Questo è ciò che conta".

Dopo la partenza in salita negli Stati Uniti (fuori a Cincinnati nelle qualificazioni e al primo turno degli US Open), il talento altoatesino era preoccupato per il rendimento sulla terra, dove non giocava dal torneo di Umago del 2019.

“All’inizio non volevo andare a Kitzbuehel, non mi sentivo pronto. Poi sono andato, ho iniziato prendere confidenza. Ho cercato di trovare sensazioni positive anche nelle sconfitte, e mi sono sentito sempre meglio”.

Chiusura sugli obiettivi dei prossimi anni.

Mi alleno per diventare n°1 al mondo. All’inizio è un sogno, poi pian piano prendi fiducia. Io lavoro per questo, e ho fiducia nei miei colpi e nel mio tennis.

Come ne ha Riccardo Piatti, che lo sta supportando nella sua Accademia a Bordighera:

“Ho avuto una lunga carriera, ma non sono mai arrivato così in alto. Voglio fare di tutto per aiutare Jannik a raggiungere il suo obiettivo, anche cercare altre persone da aggiungere al team. Sinner è un ragazzo che lavora tanto e merita di raggiungere i propri sogni”.

